- NATO-főtitkár: Az észak-koreai csapatok már Kurszkban vannak, hogy segítsenek Oroszországnak

Oroszország;Észak-Korea;NATO;Ukrajna;NATO-főtitkár;Mark Rutte;Kurszk;orosz-ukrán háború;

2024-10-28 13:36:00 CET

Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn megerősítette, hogy Észak-Korea katonát küldött Oroszországba, a csapatokat pedig már Kurszkba, az ukrán haderő által részben ellenőrzött oroszországi régióba vezényelték - írja a Politico.

Az ügy előzménye, hogy a dél-koreai titkosszolgálat szerint Észak-Korea októberben 1500 katonát küldött Oroszországba, hogy Ukrajnában vessék be őket, és várhatóan további észak-koreai katonákat is vezényelnek majd az ukrán frontra. Mark Rutte bejelentése megerősíti azokat a korábbi sajtóhíreket, amelyek arról szóltak, hogy elkezdte visszavenni az orosz hadsereg a Kurszki területen elfoglalt falvakat, ebben pedig már észak-koreai katonák is segítik őket.

Dél-Korea válaszul bekérette a szöuli orosz nagykövetet, az észak-koreai katonák „azonnali kivonását” kérve Oroszországból. Nemrég pedig arról is írtunk, hogy Szöul azt fontolgatja, hogy közvetlenül fegyvereket szállít Ukrajnának, mivel egyre több bizonyíték arra utal, hogy az észak-koreai katonák konkrét harci segítséget nyújtva lépnek be a háborúba Oroszország oldalán. Azt kérték nemrég a NATO-tól, hogy Ukrajnával közösen vizsgálják meg, hogyan válaszolhatnak Észak-Korea megjelenésére az orosz-ukrán háborúban.

NATO-főtitkár hozzátette, hogy még hétfőn egyeztet a dél-koreai elnökkel és az ukrán védelmi miniszterrel. Rutte szerint az észak-koreai csapatok jelenléte eszkalációs kockázatot hordoz, ugyanakkor Oroszország gyengeségét mutatja, és Putyin kétségbeesésének jele. „Több mint 600 ezer orosz katona halt meg vagy sebesült meg Putyin háborújában, de külföldi támogatás nélkül képtelen fenntartani az ukrajnai offenzívát” - mondta, majd a NATO nevében felszólította a feleket, hogy azonnal hagyjanak fel az akciókkal.