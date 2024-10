- Tiborcz István reagált, szerinte más cégeknek is ki kellene venniük a részüket az építészeti örökségünk megmentéséből

adókedvezmény;Tiborcz István;BDPST Zrt.;Magyar Péter;

2024-10-29 08:47:00 CET

„Arra biztatom a hazai nagyvállalatokat és a multinacionális cégeket, hogy ők is vegyék ki a részüket az építészeti örökségünk megmentéséből, hogy még szebb legyen Budapest és Magyarország!” – így reagált Tiborcz István arra, hogy hétfőn a 24.hu – a portál cikke alapján pedig lapunk is – megírta: a műemlék-felújítási adókedvezmény révén az egész cégcsoportjában rendszeresen nullára redukálták a társasági nyereségadó (tao) fizetési kötelezettséget.

A cikk szerint Orbán Viktor vejének cégcsoportja, a BDPST Group öt éve lényegében nem fizette ezt az adónemet, mert Varga Mihály pénzügyminiszter javaslatára 2017-ben bevezettek egy olyan adókedvezményt, amelyet a BDPST igen hatékonyan ki tudott használni. A módosítás megengedte, hogy a műemlék épületek és a helyi védelem alatt álló ingatlanok felújítását végző cégek a beruházási érték kétszeresével csökkenthessék az adóalapjukat, vagy ha nincs nyereségük, akkor a kedvezmény továbbadhatják a kapcsolt vállalkozásoknak. A BDPST Zrt. 2019 óta egyáltalán nem fizetett taót, és a csoport többi tagjánál is csak elvétve fordult elő, hogy kisebb összegeket utaltak ezen a címen a költségvetésbe.

A 24.hu most azt írja, Tiborcz a LinkedInre kitett bejegyzésében a portál állításait és a cikkben szereplő számadatokat sem cáfolta. Azt közölte, hogy

a BDPST Group az elmúlt években több mint 90 milliárd forintot költött műemléki épületek felújítására.

„a hatályos adózási törvények adta lehetőséggel élve az elmúlt hét év során összesen ennek az összegnek a töredékét, 2,8 milliárd forintot érvényesítette a cég társasági adókedvezményként”.

a BDPST csoport és vállalatai 2023-ban több mint 15 milliárd forint adót fizettek be különböző adónemeken keresztül (jövedelmet terhelő adók és ágazatspecifikus adók formájában) a magyar költségvetésnek és az érintett önkormányzatoknak.

A portál megjegyzi, Tiborcz olyan adatokat is szerepeltetett a bejegyzésében, amelyeket nem lehet pontosan beazonosítani. A BDPST Group összetétele például az elmúlt években folyamatosan változott, és sok cég nem került be a kapcsolt vállalkozások körébe, annak ellenére sem, hogy a csoport tagjaként emlegették. A második pontban pedig vélhetően a be nem fizetett adó pontos mértékre utal – ha nem, azt könnyen cáfolja, hogy a központi cég, a BDPST Zrt. egyes években egymaga a 2,8 milliárdnál jóval nagyobb összegeket „érvényesített”.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán Tiborcz Istvánról többek között azt írta, „nem elég, hogy 100 milliárdokat kap az apósától, de még az adófizetés alól is mentesítik. Al Capone hozzájuk képest egy kezdő óvodás volt. 2026-tól változik a világ. Tiborcz Pista, készítsd a bukszád!”

Tiborcz most erre is reagált, amikor azt írta, „Kedves Magyar Péter, neked pedig azt javaslom, hogy mielőtt posztolsz valamiről, nézz utána alaposabban a tényeknek, a valóságnak. Mindenkinek jobb lenne, ha az agresszívan vádaskodó, szenzációhajhász megnyilvánulásaid helyett végre Te is az értékteremtés mezejére lépnél.”