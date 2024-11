- Lehántják a fóliát

Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál;LMBTQ+;

2024-10-30 12:03:00 CET

A Verzió új, Itt vagyunk nevű szekciójában lengyel queer előadók, a zágrábi ballroom és voguing szcéna is megjelenik. Az Itt vagyunk célja, hogy lehántsa a képzeletbeli fóliát, kibontsa és közelebbről megmutassa ezt a társadalmi szinten tabusított témát. A fesztiválon szereplő alkotások elnyomott társadalmi csoportoknak, kisebbségben élőknek, emberi jogaikban sértett embereknek adnak hangot, mélyen személyes történeteken keresztül mutatják be az identitás felfedezését. A november 6-tól 13-ig tartó eseményen látható lesz az év egyik legkülönlegesebb, legegyedibb hangú dokumentumfilmje, az I’m Not Everything I Want to Be (Még nem az vagyok, aki lenni akarok), Klára Tasovská filmje, mely kizárólag a főszereplő fotóarchívumának felhasználásával készült: Libuše Jarcovjáková cseh fotográfusnőről szól, aki a ‘70-es ‘80-as évek underground klubjait és közösségeit fotózta. A film azt tárja fel, hogyan szabadíthat fel a művészet az elnyomás alól. A rendezőnő a fesztivál vendége lesz. A Verzión a zágrábi ballroom szcénát is megismerhetjük a Grand Prize című filmben, melynek horvát rendezőnője is ellátogat a fesztiválra. A Such Feeling (Micsoda érzés) című intim portréban lengyel előadók nyíltan és büszkén élik queer életüket, annak ellenére, hogy a kormányzat kemény jelzéseket küld feléjük. A Queendom c. film főszereplője Gena queer performanszművész, aki a művészet és a politikai aktivizmus új formáit keresi, célja, hogy felhívja a figyelmet az LMBTQ+ közösséget érő zaklatásokra és az orosz kormány véres tetteire. Emellett a szekción belül lesz még szó a kameruni homofóbiáról és egy alkotó ember szerelmeiről is. A szekcióhoz egy különleges esemény is kapcsolódik: Rácz Koni, a nemi sztereotípiák ellen küzdő aktivista és táncos szervezésében megjelenik a hazai ballroom és voguing szcéna is egy óriási buli keretében a Toldi klubban. A fesztivál vetítéseinek és kísérőprogramjainak helyszínei a Toldi és a Művész mozi, a Trafó, a CEU Budapest és az Adaptér. A filmek a mozik után november 14-24. között online is elérhetők lesznek a Verziótékában.