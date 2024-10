- Médeia és kamaszkor a mindenGYEREK Fesztiválon

gyerekek;Jurányi Ház;

2024-10-31 10:53:00 CET

A kicsikről szól az ősz vége a függetlenszínházi éra egyik legfontosabb játszóhelyén – november 23. és 29. között rendezi meg a Füge Produkció család tematikájú fesztiváltrilógiájának utolsó részét a Jurányi Házban mindenGYEREK Fesztivál címmel. A szervezésben a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány a szakmai partner.

Prózai darabtól kezdve báb- és táncelőadásig színes a paletta: műfaji sokféleség mellett friss bemutató, vidéki és határon túli színházak vendégjátékai is láthatók lesznek többek között a gyermekvédelem témájában, de beszédtéma lesz a válás, a betegség, a kirekesztés, a veszteség, a gyermekkori traumák hatásai is nemcsak az előadásokban, hanem a kísérőprogramokon is. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi tanácsadója úgy fogalmazott, az egyhetes eseménysorozaton a színdarabok a gyerekkor árnyaltabb, sokszor traumatikus oldalát tárják fel. „Érzelmes, elgondolkodtató előadások várnak, amelyek a gyermeki lélek törékenységéről, a múlt sebezhetőségéről és a feldolgozás nehézségeiről szólnak. Ismerd meg ezeket a történeteket, amelyek mindannyiunkat érintenek. Mert mind voltunk gyerekek." – ajánlja a fesztivált a szakértő.

A program az EXIT Generáció Már nem álmodok velük című, gyermekvédelemről szóló előadásával indul november 23-án szombaton. Hétfőn a Vörösmarty Színház A kék hajú lány című produkciója látható. November 27-én a Budaörsi Latinovits Színház lép föl a Médeia gyermekeivel, ugyanezen a napon egy marosvásárhelyi bábelőadás látható, az Árvácska. A MindenGYEREK Fesztivál premierrel is kecsegtet: a Hatan Társulat itt mutatja be Csak azt akartuk, hogy szeressenek című produkcióját november 28-án. A szombathelyi Mesebolt Bábszínház Tamás könyve című, poszt-holokauszt témájú előadását hozza el, végül egy Staféta-nyertes előadás, a Somorjai Réka által írt BOJZ zárja a Jurányi eseménysorozatát. Érdemes lesz részt venni a kísérőprogramokon is, ahol gyermekvédelemben, gyermekjogban jártas és színházi szakemberek beszélgetnek. A MindenGYEREK Fesztiválon bemutatják Solti Gyöngyi Nem beszélünk róla című könyvét is.