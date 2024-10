- Húsz új kínai mozdonyt akar beszerezni a MÁV számára Lázár János tárcája

Kína;vasút;MÁV;Lázár János;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2024-10-31 06:58:00 CET

Hamarosan akár 20 új kínai mozdonyt is vehet a MÁV számára a Lázár János vezette közlekedési tárca – tudta meg a hvg.hu.

A portál értesülése alapján pár hete „előzetes szemrevételezésre” járt Kínában egy magyar küldöttség, amelyben a közlekedési minisztérium, a vasúthatóság és a MÁV részéről is voltak szakemberek, hogy tájékozódjanak a CRRC-mozdonyok beszerzéséről.

A kínai vasúti járműgyártónak, a CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd.-nek két tolatómozdonya már rója a magyarországi síneket, miután az osztrák tulajdonban lévő Rail Cargo Hungaria rendelt belőlük. A további beszerzést a cikk szerint éppen az gyorsíthatja fel, hogy Lázár János a napokban írta alá a kínai járművek magyarországi hatósági engedélyeit, miután a mozdonyok minden vizsgán átmentek.

A hvg.hu úgy tudja, a minisztérium 20 tolatómozdony beszerzését tervezi a MÁV számára.

Ezek darabja 3-4 milliárd forintba kerül, vagyis legalább 60 milliárd forintnak kellene rendelkezésre állnia ahhoz, hogy a kínaiaknak benyújtsák az igényt.

Az ötlettől a fogalomba állításig 3-4 év szokott eltelni, de most különösen nagy a nyomás a minisztériumon, hogy változtasson az áldatlan állapotokon, vagyis csökkentse a vasúti késéseket, és jobb állapotban lévő járművek fussanak a vágányokon. A portál azt írja, a a kínaiak – nem függetlenül Orbán Viktor és a kínai elnök, Hszi Csin-ping virágzó kapcsolataitól –

hajlandóak olyan mozdonyokat átirányítani Magyarországra, amelyek már szinte a gyártósoron vannak, így a járművek még a 2026-os választások előtt forgalomba állhatnak.

Hírek szerint a 20 villanymozdony állomáshelye Nyíregyháza lenne, részben mert ott van megfelelő műhely, részben pedig a politikai tőke miatt – ez utóbbi egyébként az, ami miatt a következő hónapokban még más fideszes városok is benyújthatják az igényüket a mozdonyok állomásoztatására. A magyar vasútgépészek eredetileg bizalmatlanok voltak a kínai termékkel szemben, de a próbautak alapján egészen jó lett róla a véleményük.

Könnyen lehet, hogy a CRRC előbb-utóbb akár Magyarországon is gyárthatja a mozdonyait, hiszen májusban írt alá megállapodást a magyar Acemil Zrt.-vel. Eszerint elsőként négy közös központot hoznak létre Magyarországon, ahol járműgyártásról, karbantartásról, oktatásról és kutatás-fejlesztésről is szó lehet, nemcsak mozdonyok, hanem tehervagonok esetében is.