- Túra-talkshow

Ez egy jó irány, de a fő kérdések megmaradnak: Miről beszélgessünk? Kivel és minek? És újak is születnek: Mit ad ehhez hozzá a külső helyszín, a valós életszituáció? Mert ugyan kétségtelen, hogy a külső helyszín vizuálisan színesebb, dinamikusabb, informatívabb, hiszen legalább a háttérben mutat valami reális elemet, de ha ott is a talkshow-k unalomig ismert paraméterei között folyik a csevej, a szokatlan keret pár adás után elveszti hatását, és megint hallgathatjuk a kényszerű, jópofisra hangolt közhelyáradatot. De ha sikerül kiérlelni az elképzelést, üdítő az eredmény. D. Tóth Kriszta máig népszerű műsora, az Elviszlek magammal szinte semmit sem kopott. Beülteti maga mellé az alanyt a kocsijába, úti céljához szállítja, és közben beszélgetnek; összeáll egy portré. Az autó tere segít egy személyesebb hangütés megteremtésében, és így a feltárulkozás is könnyebb. Ugyanakkor világos, hogy nem kőbe vésett képet kapunk az ismert alanyról, amelyet tanítani is lehet, hanem egy pillanatnyi állapotát lehet mélységben elkapni. Ugyancsak sikeres produkció volt Péterfi Judit műsora, a Privátszféra s annak minden ­YouTube-os leágazása. Tágította, árnyalta a politikusokról kialakult benyomásainkat, hogy betekinthettünk magánéletük fontos terepeire, együtt futhattunk, repülőzhettünk, főzhettünk velük a beszélgetés közben. Világos volt a cél, jól funkcionáltak a külső terek. Ezek és más hasonló vágányon haladó műsorok valóban újszerű élményt adtak, lefújták a port a televíziózásról.

Most Sváby András szállít nekünk efféle próbálkozást hétfő esténként a Viasat3 csatornán. A keret itt kissé tekertebb. Az Útközben elmeséled adásaiban a műsorvezető kétnapos túrára viszi vendégét egy lakóautóban. Megmutatja élete valamelyik fontos helyszínét, kitárulkozásra késztető esti hangulatban vacsorát főz neki, másnap pedig felkínál számára valamilyen nagyobb erőpróbát igénylő, látványos feladatot. Mobiltelefont nem visznek magukkal, mert hát itt bizony egymásra kell figyelni.

Azonnal felmerülhet a kérdés: nem túl kevés mindehhez 50 perc? Hogy a néző számára is élményszerűvé váljon az utazás, izgalmas mélységeket csiholjon elő a vendégből a szituációban formálódó emberi kapcsolat, hogy jelentsen valamit a betervezett kaland? Úgy látszik, kevés, így aztán a műsorban maradó anyag túl hosszúnak és zavarosnak tűnik. Nem világos, mit akar Sváby ezzel az akcióval. Bemutatni valakit? Egy életút fontos pontjait körbejárni? Rejtett lelki rétegeket felszínre hozni? Megvizsgálni, mennyire tudunk közelebb kerülni egymáshoz, ha kilépünk életünk kegyetlen, agyonformalizált automatizmusaiból? Mindegyik irányba tesz lépeseket, de egyiken sem indul el. Így aztán hiába van az adásokban pár erős pillanat, egészében szétfolyik, úgy tűnik, mintha a műsorvezető leginkább csak a szerkezet eredetiségét, rafináltságát szeretné mutogatni.

Mindez hamis hangokat is eredményez, amelyek a Szilágyi Liliánával készült műsorban helyenként már borzongatják a hátat. Sváby még soha nem találkozott a 28 éves lánnyal, a magyar úszósport visszavonult ígéretével, aki a nyilvánosság elé tárta, hogy apja gyerekkorától mentálisan, fizikailag és szexuálisan is bántalmazta. A műsorvezető azért viszi túrázni, hogy megismerkedjen vele, és a nézőkkel együtt esetleg jobban megértse traumáját. Utóbbiról szó is esik, de inkább az első dominál. A hangütés ettől az intimitást kerülve is annyira privát lesz, hogy már-már elfordítjuk a fejünk. Úgy érezzük, ez az egész így nem tartozik ránk. Nem volt jó hallgatni Sváby András negédes narrátorszövegeit alanyáról, a programról, kellemetlenül hatott mesterkélt visszafogottsággal csillogtatott tekintetű figyelme, a lánynak tett szinte összes banális, dicsérő, biztató megjegyzése. Főleg a záróakkord, hogy (emberileg) megszerette.

Hiába gazdag látványelemekben ez a műsor, nincs kitalálva. De lehet, hogy csak arról van szó, hogy nem illik Sváby médiaszemélyiségéhez. Ő egy kitűnő szerkesztő-riporter. Jelenleg is ékes bizonyíték rá a Heti Napló az ATV-n. De a személyes hangütésnél, saját lírai énjének feltárásánál láthatóan nehezen találja a hitelességet. Örülök, hogy van ilyen oldala, csak szerintem nem hatásos a képernyőn.