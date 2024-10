- Volodimir Zelenszkij Budapestnek: Nem kell megszavaznia Ukrajna NATO-csatlakozását, elég, ha nem blokkolja

Magyarország;megállapodás;Kárpátalja;Ukrajna;tárgyalások;NATO-tagság;Volodimir Zelenszkij;

Kárpátalján, Ungváron járt csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, s Budapesttel való perbeszédről, Magyarországgal körvonalazódó kétoldalú megállapodásról is beszélt egy panelbeszélgetés során – írja a Telex a a TV21 Ungvár beszámolója alapján.

„Azt kérjük hogy ne blokkolják Ukrajna meghívását a NATO-ba, tehát nem kérünk támogatást vagy szavazatot, csak azt, hogy ne blokkolják. Ez a pont most része a javaslatainknak. Nagyon szeretnénk, ha Magyarország ezt a pontot sem blokkolná.”

- hangzott el a videóban.

Az ukrán elnök a megyei adminisztrációjában dolgozó vezetőkkel, így a kárpátaljai megyei tanács magyar képviselőivel is találkozott, és szerinte az ottani magyar képviselők sokat tehetnek azért, hogy eredményes legyen a párbeszéd Budapesttel. – Ukrajna és Magyarország között most körvonalazódik egy kétoldalú megállapodás, aminek fontos része a biztonság és a NATO-val való együttműködés. Ennek a dokumentumnak a része lenne Kijev fent idézett kérése is, ha Budapest nem húzza azt ki – tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij kitért arra, hogy a két ország között félreértéseket kellene tisztázni, a történelmi múlt és a jövő kérdéseiben egyezségre jutni, kiemelten a kisebbségi problémákról. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, javaslataikat már megosztották a magyar féllel is, s megemlítette, hogy az ukránok jó szívvel gondolnak azokra a magyarokra, akik befogadják az ukrán menekülteket.