- Lázár János egyelőre nem nyilvánította védetté a XII. kerületi turulszobrot

Lázár János;turulszobor;műemléki védettség;

2024-11-01 09:51:00 CET

Nem szerepel az új nemzeti műemlékek listáján az a XII. kerületben álló turulszobor, amelynek védetté nyilvánítását korábban megígérte az építési és közlekedési miniszter - hívja fel a figyelmet a hvg.hu egy, a Magyar Közlönyben megjelent rendeletre hivatkozva.

Mint arról korábban hírt adtunk, Lázár János egy október 21-ei Facebook-posztban – vagyis egy jogi kötőerővel nem bíró nyilatkozatban – jelentette be, hogy elrendelte a turulszobor műemléki védelmét.

Most tizenkét épületet nyilvánított nemzeti műemlékké, köztük a bagodi és kakasdi faluházat, a Budapest I. kerületében, az Attila úti tabáni emlékművet, a százhalombattai Szent István római katolikus templomot, vagy éppen a visegrádi Rév utcában található tornacsarnokot.

Az épületek közös vonása, hogy mindegyik Makovecz Imre tervei alapján készült, és a rendelet szerint műemlékké nyilvánításuk célja az építész szellemi örökségének védelme.

Ami a XII. kerületi turulszobrot illeti, az alkotás régóta politikai viták kereszttüzében áll. 2005-ben avatták fel és már akkor is megosztotta a közvéleményt. Sokan nemzeti jelképnek, míg mások a második világháború alatt elkövetett háborús bűnökre emlékeztető szimbólumnak tekintik. A fordulat akkor következett be, amikor a Hegyvidék új, kutyapárti polgármestere, Kovács Gergely jelezte, most már mindenképpen kell vele kezdeni valamit, de az ígérete, hogy a döntés előtt a helyiek véleményét is kérni fogja. A Mi Hazánk Mozgalom pajzsra emelte a témát: olyannyira, hogy október 23-án a szélsőjobboldali párt úgynevezett „turulvédő erődemonstrációt” is tartott.