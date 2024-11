- Jönnek az új adótörvények, az egyik kezével ad, a másikkal elvesz az Orbán-kormány

Orbán-kormány;költségvetés;adótörvények;családi adókedvezmény;önkéntes nyugdíjkasszák;

2024-11-02 12:00:00 CET

A Fidesz népszerűségének csökkenése illetve a 2026-os országgyűlési választások közelsége miatt az adótörvények lehetővé teszik az osztogatást is, ebben a csomagban szerepel például a többi között között a családi adókedvezmény duplájára emelése. A javaslat szerint erre két lépésben kerülne sor: 2025. július 1-jétől havonta másfélszeresére nő a kedvezmény, majd 2026. január 1-jétől ismételt emeléssel éri el a kitűzött szintet. Az eltartottak számától függően a családi kedvezmény egy fő esetén 133 340 forintra, két személy esetén 266 660 forintra, három vagy több eltartott esetén pedig 440 000 forintra emelkedne havonta.

De lesz tehernövekedés is, ráadásul automatizálják azokat: a jövőben minden januárban az előző év júliusában mért infláció mértékével emelkednek egyes adók. Így most januártól 4,1 százalékkal nő a gépjárműadó, a gépkocsik regisztrációs díja, de ami a legfontosabb, az üzemanyagokat, dohány-, és alkoholtermékeket terhelő jövedéki adó is ennyivel emelkedik januártól.

Az Orbán-kormány gondol a 2026-os választások elveszítésére, vagy legalábbis a "különleges gazdasági övezetek" megszüntetése, ennek értelmében módosítja a helyi önkormányzati adótörvényeket. Több, jelenleg nagy adóbevételű ellenzéki várostól (pl. Göd, Paks, Iváncsa) a kormány elvonja a helyi iparűzési adóbevételeit, átcsatornázva azokat a fideszes megyei önkormányzatokhoz. A módosítás szerint ha jövőben megszűnnének ezek az úgynevezett különleges gazdasági övezetek és az adóztatás joga visszaszállna az önkormányzatokra, azok abban az esetben nem emelhetnek adót három évig, ha korábban a fideszes vármegye meghatározott időre adókedvezményt vagy alacsonyabb adót állapított meg.

Az adótanácsadással foglakozó EY szakértői szerint több új formával bővül az adómentesen adható juttatások köre – olvasható cég közleményében. A lehetőségek között jövőre szerepelni fog például a Diákhitel II. havi törlesztőrészleteinek megfizetéséhez vagy visszafizetéséhez adott munkáltatói támogatás. Béren kívüli juttatásnak fog minősülni a SZÉP kártyára lakásfelújításra adott munkáltatói támogatás is. Fontos kitétel, hogy a SZÉP kártyáról a felhasználható összeg nem haladhatja meg a magánszemély fizetési számláján 2025. év január 1-jén nyilvántartott összeg és a számlára 2025. évben utalt összeg 50 százalékát. Az új lakások értékesítésére vonatkozó kedvezményes, 5 százalékos általános forgalmi adómérték időbeli hatályát 2 évvel, 2026. december 31-ig meghosszabbítja a tervezet – írták a szakértők.

Nyugdíj-előtakarékosságból hitel törlesztés A kormány jelentősen gyengíteni készül az önkéntes nyugdíjpénztári rendszert: a gazdasági növekedés serkentésére akarja átcsatornázni az ottani megtakarításokat, igaz, egyelőre átmeneti jelleggel 2025. december 31-.ig. A javaslat szerint a nyugdíjpénztár tagjainak egyéni számláján felhalmozódott összeg lakáscélokra – vásárlás, felújítás – is felhasználható, a megtakarító, a házastársa vagy a gyermeke otthona esetében. A pénzt ugyancsak fel lehet majd használni meglévő jelzáloghitel törlesztésére, előtörlesztésére és végtörlesztésére is. Az átlagos megtakarítás 2 millió forint.