- Reagált Volodimir Zelenszkij szavaira a külügy, együttműködési megállapodás létrehozásáról egyeztet Magyarország és Ukrajna

Magyarország;NATO;Ukrajna;egyeztetés;NATO-csatlakozás;Volodimir Zelenszkij;

2024-11-02 06:40:00 CET

Zajlik egyeztetés egy Magyarország-Ukrajna átfogó együttműködési megállapodás létrehozásáról, melynek hangsúlyos részét kell, hogy képezze a magyar nemzeti közösség jogainak visszaadása – reagált Paczolay Máté külügyi szóvivő pénteken az MTI-nek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre vonatkozó, két nappal ezelőtti kijelentésére.

Hozzátette, az egyeztetések során az ukrán fél számára világossá tették, hogy Ukrajna NATO-hoz való csatlakozási szándéka nem lehet része ezen megállapodásnak.

„Az álláspontunkat számtalan alkalommal ismertettük már ebben a kérdésben, és abban semmifajta változás nincsen. Ukrajna NATO-hoz való csatlakozása a harmadik világháború kitörését okozná”

– jelentette ki a külügyi szóvivő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Ungváron úgy fogalmazott, „azt kérjük hogy ne blokkolják Ukrajna meghívását a NATO-ba, tehát nem kérünk támogatást vagy szavazatot, csak azt, hogy ne blokkolják. Ez a pont most része a javaslatainknak. Nagyon szeretnénk, ha Magyarország ezt a pontot sem blokkolná”. Hozzátette, most körvonalazódik egy kétoldalú megállapodás Ukrajna és Magyarország között, aminek fontos része a biztonság és a NATO-val való együttműködés. Ennek a dokumentumnak a része lenne Kijev fent idézett kérése is, ha Budapest nem húzza azt ki – hangsúlyozta.