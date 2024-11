gyász;Egyesült Államok;Quincy Jones;

2024-11-04 11:21:00 CET

Vasárnap este 91 éves korában meghalt Quincy Jones, többszörös Grammy-díjas amerikai zeneszerző, zenei producer, aki mások mellett Frank Sinatrával, Michael Jacksonnal és Will Smithszel is dolgozott együtt. Sajtósa, Arnold Robinson közölte, Quincy Jones Los Angeles-i otthonában, családja körében hunyt el – írja a The Guardian.

„Ma este teljes, de összetört szívvel meg kell osztanunk a hírt édesapánk és testvérünk haláláról” – fogalmazott közleményében Quincy Jones családja, hozzátéve, bár hihetetlen veszteség érte őket, ünnepelik azt a nagyszerű életet, amelyet Quincy Jones élt és tudják, soha nem lesz hozzá hasonló.

Quincy Jones-t a XX. századi popkultúra legsokoldalúbb alakjaként tartják számon. Ő volt Michael Jackson Off the Wall, Thriller és Bad című albumainak a producere, de Frank Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer számára is készített zenéket. Összesen 80-szor jelölték Grammy-díjra, ebből 28-at meg is kapott.

Quincy Jones 1933-ban született Chicagóban, a zenéléssel pedig 7 éves korában ismerkedett meg, amikor elkezdett zongorán tanulni. Szülei válása után édesapjával Washingtonba költözött, ahol dobolt, és számos rézfúvós hangszerrel is megismerkedett. Később a Seattle-i Egyetemen tanult zenét. Egyszer Elvis Presley bandájában is trombitált, majd Charlie Parkerrel és Miles Davis-szel is volt közös munkája. Frank Sinatrával 1958-tól kezdett együtt dolgozni, az 1950-es évek végén pedig szólókarriert is indított. 1990-ben alapította meg a Quincy Jones Entertainment film- és tévés produkciós céget. Legnagyobb sikere a Will Smith főszereplésével készült Kaliforniába jöttem volt, mely 148 epizódot élt meg.

Quincy Jonest pályafutása során hatszor Oscar-díjra is jelölték. 2018-ban adott két messzire visszhangzó interjút is. Az egyikben a Vulture magazinnak tett néhány nem túlságosan hízelgő megjegyzést az akkor már kilenc éve halott Michael Jacksonról, a többi között azt állítva, hogy a világhírű énekes másoktól lopott dallamokat slágereihez, a GQ magazinnak pedig arról beszélt, hogy 26 nyelven beszél és 22 barátnője van a világ országaiban, nem mellesleg átesett egy kezelésen, amelynek hála 110 évig fog élni.