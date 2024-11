Debrecen;akkumulátorgyár;

2024-11-05 06:00:00 CET

Ha a hatóságokban és a politikusokban nem is, a piacban talán még meg lehet bízni. Ebben reménykednek a debreceniek, akik arra számítanak, hogy az elektromos autók iránti kereslet csökkenése, illetve az Európai Unió kínai árukra kivetett extra-adói miatt csökkenhet a városukba települt kínai beruházók étvágya, s például a CATL megelégszik a három lépcsősre tervezett üzemóriás első ütemével.

Bizakodásukat fokozhatja, hogy a napokban az egyik kínai akkumulátorgyártó már bejelentette, befejezi európai tevékenységét és elhagyja a németországi piacot. Igaz, ott a konkrét építkezést jövőre kezdték volna el, míg Debrecenben gőzerővel folyik már ez a munka. Az egyik gyár esetében még csak nemrégiben kérték meg a környezet-használati engedélyt, a másik pedig ugyan rendelkezik ilyennel, annak jogszerűségét azonban egy jelenleg is zajló bírósági eljárásban támadták meg a civilek. Egy ilyen engedélykérelemben be kell mutatni a tervezett tevékenység helyszínét, a technológiát, annak hatásait, s ki kell térni a környezeti elemekre. Merthogy egy ilyen veszélyes vegyi üzem esetében nem az a lényeg, milyen szerkezeti elemekből áll az épület, fehérek vagy zöldek-e a fémlemezek, s mekkora a parkoló, hanem az, hogy a gyártás során mennyire szennyezik majd a földet, vizet, levegőt, mekkora zajt ontanak a környékbeli lakosokra, hogyan bánnak a hulladékkal, s megcsapolják-e úgy az ivóvízhálózatot, hogy az már a település ellátását is veszélyeztetheti. Ráadásul a biztonságos működésre az sem garancia, ha egy ilyen üzem rendelkezik a hatóságok által is elfogadott engedélykérelmekkel. Látjuk Göd esetében, hogy más a papírforma, s megint más a valóság: a szabálytalanságokat, a környezetszennyezést mifelénk egyelőre szabad szemmel alig látható bírságokkal is meg lehet úszni.