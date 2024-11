- Orbán Viktor: Aki aki azt gondolja, hogy a románok elhúznak mellettünk, annak azt javaslom, költözzön oda

Orbán Viktor;Országgyűlés;azonnali kérdések;

2024-11-04 16:16:00 CET

– Most is óriásplakátokra íratná, hogy Magyarország jobban teljesít? – kérdezte Komjáthi Imre, az MSZP elnöke Orbán Viktor miniszterelnöktől a Parlamentben, az azonnali kérdések órájában. Az ellenzéki politikus többek között kiemelte, egyre inkább fogy a népesség, csökkent a házasságkötések száma, és emelkedik a szegénység. A gyermekek szegénysége másfélszerese a négy évvel ezelőttinek, és a nyugdíjasok negyede a hivatalos adatok szerint is szegénységben él.

– Van itt egy régi vita közöttünk, a magyarországi baloldal és a nemzeti oldal között, ami arról szól, hogy a családtámogatási rendszerek – aminek egy formáját önök vezették be – és a másik formája, amit mi vezettünk be milyen hatással volt a magyar demográfiai helyzetre – reagált Orbán Viktor. Majd leszögezte, a Bokros-csomag okozta a legnagyobb demográfiai katasztrófát Magyarországon. Azt a kiindulópontot – folytatta – hogy az önök által kátyúba lökött országot kell kihúznunk a kátyúból, nem vagyunk hajlandóak feladni.

A szegénységgel kapcsolatban kiemelte, ő az Eurostat számait ismeri, ahol azt látta, Magyarországon a szegénység kockázatának kitettek aránya a 30 százalék környékéről lement 18 százalékra. – Erre mindannyian büszkék lehetünk – közölte.

Komjáthi Imre ezt követően megjegyezte, furcsa, hogy amikor az Eurostatra hivatkoznak, ők a KSH-ra, és fordítva. Majd felidézte, a Magyar Nemzeti Bank kutatása szerint a magyar lakosság 20 százaléka egy hétig sem tudna megélni fizetés nélkül. – Elhúznak mellettünk a románok, a szlovákok, már lassan mindenki – jelentette ki, és arra kérte a kormányfőt, ne külügyminisztert játsszon, hanem miniszterelnök legyen.

„Minden jó tanácsot szívesen fogadok, mármint hogy mivel kell töltenem a napomat, igazán. Tulajdonképpen megható” – válaszolt Orbán Viktor. Hozzátette, „aki azt gondolja, hogy a románok elhúznak mellettünk, annak azt javaslom, költözzön oda”. Aztán ha visszajött – folytatta – beszéljük meg, mit tapasztalt, ha pedig úgy gondolja, Romániában jobb az élet, annak állok rendelkezésére egy parlamenti vitában. Végül arra kérte Komjáthit, támogassa a kormány által meghirdetett egy 21 pontos akciótervet.

„Ha jól értem, ön sajnálja a pénzt”

Kálmán Olga, a DK képviselője arról beszélt, a határon túli családok több támogatást kapnak, mint a Magyarország határain belül élők. – Ők örüljenek annak, hogy iskolakezdési támogatás címén pár nappal korábban megkapták a családi pótlékot? Itthon nincs szükség 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra itthon? Tudja ön egyáltalán, hány családnak jelent megoldhatatlan problémát a nyári tábor befizetése, a gyerek menzája, vagy egy új téli cipő megvétele? Ön szerint a Magyarország határain belül élő családok nem érdemlik meg a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást? – tette fel a kérdést.

– Először is vannak a tények, a helyzet a következő: a magyarországi családok a magyar családtámogatási rendszeren keresztül jelentősen nagyobb összegű támogatást kapnak, mint a határon túli magyar családok – jelentette ki Orbán Viktor. Szerinte inkább azt a kérdést lehetne felvetni, hogy vajon nem lenne-e helyes, ha a határon túli magyar családok is ugyanannyi támogatást kapnának, mint a magyarországi családok. Ennek – folytatta – jogi és pénzügyi akadályai is vannak. „Ha jól értem, ön sajnálja azt a pénzt, amit a határon túli magyar gyerekek és magyar családok kapnak, ez nem más, mint a 2004. decemberi népszavazás szégyenteljes folytatása” – közölte a kormányfő.

Kálmán Olga megjegyezte, nagyon nehéz eldönteni, hogy a miniszterelnök ennyire hadilábon áll-e a matematikával, vagy tisztában van a számokkal, csak egyszerűen nem mond igazat. Szerinte nem igaz, hogy a magyarországi szegények mindent megkapnak ettől a kormánytól. „Azt a kérdést sem értette meg, hogy a határon túli családok, ha kapnak, akkor a magyar családok miért nem kapnak iskolakezdési, egyszeri, százezer forintos támogatást?" – fogalmazott.

„Kénytelen vagyok a tényeket megismételni. Tehát a magyarországi családok a költségvetésből jóval több támogatást kapnak, mint a határon túli magyarok. Ez nem helyes” – reagált Orbán Viktor. Kiemelte, az lenne a helyes, ha nekik is ugyanannyit tudnának adni, mint a magyarországiaknak. „Amit önök folytatnak, az nem más, mint a határon túli magyarokkal szembeni, kommunista időkből itt maradt, szocialista hangulatkeltés. Szégyelljék magukat érte!”

„Szívesen mondanék néhány hegyeset”

A jobbikos Brenner Koloman arról beszélt, ma november 4-e van, nemzeti gyásznap. Szerinte ezen a napon nagyon fontos megemlékeznünk az '56-os hősökről, hiszen az ő vérükkel íródott az a szabadság, amit később hazánk élvezhetett, mint a legvidámabb barakk. Kiemelte, Orbán Balázs megadáspárti mondatai, vagy akár ma reggel Somkuti Bálint szavai szégyenteljesek. Ezért arra kérte a kormányfőt, határolódjon el ezektől, és feltette a kérdést, levonja-e végre a konzekvenciát, hogy ezek nem egyéni hibák, hanem a magyar külpolitika eltolódása Oroszország irányába.

„Nehéz helyzetbe hoz a képviselőtársam, mert szívesen mondanék néhány hegyeset KGBéláról, szívesen mondanék néhány hegyeset arról, hogy önök mégiscsak a DK-val indultak a legutóbbi választáson, aki minthogyha kommunista gyökerekkel rendelkezne” – közölte Orbán Viktor. Úgy folytatta, mégiscsak a nemzeti gyásznapról van szó, és a „sekélyes és olcsó pártpolitikai pofozkodás” méltatlan ehhez az emléknaphoz. Hozzátette, ha jól tudja, ez a „Somkuti nevű ember” már nincs állásban, „nálunk antikommunista ügyekben nincsen pardon”.

Brenner Koloman közölte, szerinte amikor Szijjártó Péter külügyminiszter részt vett a kollektív biztonsági szervezet ülésén, amely egy Oroszország által vezetett, NATO-ellenes szervezet, vagy amikor fasiszta csőcseléknek hívják orosz tankönyvekben '56 hőseit, de még a külügyi bizottság felszólítása ellenére sem kéretik be az orosz nagykövetet, az egyensúlyvesztés, és illő lenne korrigálni.

Orbán Viktor úgy reagált, Brenner Koloman gyalázatos dolgot csinál, szerinte ugyanis a Jobbik elnöke választási megfigyelő volt a Krímben az oroszok oldalán. „Ha mindenkit behívatnánk, ahol rosszakat írnak a magyarokról valamilyen tankönyvben, tudja meddig érne a sor?” – tette fel a kérdést, és arra kérte a képviselőt, ne keverje össze a diplomácia kötelező, jól átgondolt lépéseit a kétségkívül létező, történelmi tapasztalatokból táplálkozó, helyes népi érzelmekkel.

„Szerintem a rendszer jó, minél több pénzt érdemes beletenni”

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője közölte, örömmel hallották, hogy a kormánynak van használhatónak tűnő terve, és 2026-ig két lépcsőben megduplázza a gyerekek után járó adókedvezményeket. Hiszen az infláció az egekben van, és 430 ezer magyar gyerek él nagyon nehéz körülmények között. Azonban megjegyezte, így egy gyereket, akinek van két testvére, 82 ezer forinttal támogatnak majd minden hónapban. Akinek nincs testvére, annak a családja csak 32 200 forint támogatást kap. Ha pedig az ő szülei elvesztik az állásukat, marad a 12 ezer 200 forintos családi pótlék. Tordai Bence arról kérdezte a kormányfőt, igazságos-e, hogy hétszeres különbség lesz a gyerekek között, vagy támogatja-e az arra vonatkozó javaslatát, hogy minden gyerek után fizessenek 82 ezer forint támogatást az őket nevelő családoknak.

– Ez fontos és értelmes vita – állapította meg a kormányfő. Majd közölte, csak azért van mód egyáltalán vitázni a családi adókedvezményről, mert ők ezt bevezették, míg „önök a fülük botjukat nem mozdították”. Orbán Viktor leszögezte, a felvetett kérdést már megvitatták, és úgy látták, kell egy olyan ösztönző rendszer, ami arra biztatja az embereket, hogy több gyermeket vállaljanak. „Szerintem a rendszer jó, minél több pénzt érdemes beletenni” – jelentette ki.

Tordai Bence úgy reagált, a kormányfő észrevétele helytálló, valóban nem vezetett be családi adókedvezményt, tekintettel arra, hogy még nem voltak kormányon. „Furcsa, szélsőjobboldali gondolkodásként” jellemezte, hogy azokat támogassuk, akiknek van, és azoktól vegyük el, akiknek nincs. A társadalom is úgy gondolja, hogy minden gyermek érték, és minden gyermek egyaránt érték – jegyezte meg, hozzátéve, a családi pótlékot kellene a sokszorosára emelni.

Orbán Viktor közölte, sajnálja, hogy ilyen kevés idő van, de itt egy létező, mély filozófiai probléma áll fenn. Hozzáfűzte, 2010 előtt voltak az országban családok, akik nem a gyerekekért, hanem a gyerekekből akartak megélni, amivel szemben óriási ellenérzések voltak. Ezért egyszerre támogatják a családokat és a munkaalapú gazdaságot, ezért ilyen a rendszer – állapította meg.

Orbán Viktor nem elégedett, mert nem vagyunk elég nagyok és gazdagok

„Miniszterelnök úr! Tanuljon Mátyás királytól, öltsön álruhát, járja körbe Magyarországot, vegyüljön el az emberek között, beszélgessen az emberekkel, és akkor tapasztalni fogja majd azt, hogy az önök gazdaságpolitikája nem működik, és hogy amit hirdetnek, hogy a migrációtól megvédik Magyarországot, az mennyire nem igaz” – mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Hozzátette, mindenhol találkozni a vendégmunkásokkal, akik itt fognak ragadni Magyarországon. Toroczkai közölte, közel 4 százalékkal csökkent a magyar háztartások jövedelmének reálértéke, és bár a bérek számszerűen növekedtek, az infláció miatt rosszabbul élnek az emberek. Úgy véli, ennek a Fidesz elhibázott gazdaságpolitikája az oka.

„Isten bizony figyeltem, de nem tudom, mi a kérdés” – reagált Orbán Viktor. Majd azt mondta, valamikor 1920-ban az ellenségeink úgy döntöttek, hogy Magyarország legyen kicsi és szegény. 2010-ben a kormány úgy döntött, hogy az ország újra legyen nagy és gazdag, ezt szolgálja a gazdaságpolitikájuk. Szerinte 2010 óta minden mutatóban előrelépés történt. „Nem vagyunk elégedettek, mert nem vagyunk elég nagyok és nem vagyunk elég gazdagok. De azok leszünk, ha folytathatjuk a kormányzást” – mondta a miniszterelnök.

Toroczkai László kiemelte, ő maga is arra szeretett volna rávilágítani, hogy „lehet, hogy önök egyre gazdagabbak, de az emberek nem”. Majd közölte, az inflációt, ami elvette a nettó jövedelemnövekedést is, azt kétharmadban az élelmiszerinfláció okozta. A kitettségünk a magyar gazdaság instabilitása miatt alakult így – hangsúlyozta. Szerinte a mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra, a turizmusa kellene építeni.

Válaszul a miniszterelnök azt mondta, még mindig nem tudja, mi a kérdés, de ha jól érti, a célok helyességét nem vitatják, ami „nem általános vélemény a baloldalon”. A reálbérnövekedés óriási teljesítmény, ami nem csak a kormány, hanem a munkavállalók és vállalkozók teljesítménye is, amit nem érdemes leértékelni.