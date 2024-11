- Orbán Viktor: Számos tervünk van, amiket Donald Trump elnök úrral végre tudunk hajtani

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;amerikai választás;

2024-11-06 09:38:00 CET

„Egy fényes győzelmet látok, a nyugati politikatörténet talán legnagyobb visszatérését, hatalmas küzdelmet. Börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni. Szembefordult vele a teljes médiavilág Amerikában, és mégis győzött” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában. Donald Trump ugyanis minden jel szerint nyert az Egyesült Államok legfontosabb csatatér-államában, Pennsylvániában, ezzel 19, összesen pedig már 267 elektor szavazatát szerezte meg az elnökválasztási győzelemhez minimálisan szükséges 270-ből. A győzelmi beszéde alatt a Fox News, aztán a The New York Times is neki adta a másik csatatér-államot, Wisconsint és a 10 elektorát is.

Orbán Viktor megjegyezte, szerinte ez mindenkinek, aki hisz az akaratban, a küzdelemben és a kitartásban, nagy biztatást jelent, a világnak pedig a béke reményét.

„Az év elején abban bíztunk, hogy az év végére a nyugati világban többségben lesznek a békepárti erők, és legyőzzük a háborúpártiakat. Erre most óriási esély van, és ha így történik, akkor meglódulhat a gazdaság, és az amerikai-magyar kapcsolatok is visszatérhetnek a régi aranykorba” – fogalmazott a miniszterelnök. Majd közölte, számos tervük van, amiket Donald Trumppal a következő évben végre tudnak hajtani.

Mint megírtuk, Orbán Viktor – Grúzia esetéhez hasonlóan – most sem foglalkozott az olyan marginális dolgokkal, mint a választások végeredménye, és már reggel fél 7 körül kifejezte gratulációját Donald Trumpnak a közösségi oldalán. „Jó reggelt, Magyarország! Úton egy gyönyörű győzelem felé” – írta akkor, gyönyörködve a CNN adásában.

Később Szijjártó Péter külügyminiszter ugyancsak a Facebookon azt fejtegette, hogy Donald Trump első elnöksége alatt csúcson voltak a magyar-amerikai politikai kapcsolatok, a világ biztonságát fenyegető konfliktusok megoldásának terén a párbeszéd és a tárgyalások kerültek előtérbe. Az amerikai választók döntése nyomán pedig „jó reményünk lehet arra, hogy a magyar-amerikai politikai együttműködés újra csúcsformába kerül, hiszen hasonlóan gondolkodunk a békéről, az illegális bevándorlásról és a családok védelméről”. Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója eközben a saját közösségi oldalán David Pressman amerikai nagykövettől kezdett búcsúzkodni.