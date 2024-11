- Szijjártó Péter már meg is állapította az amerikai választással kapcsolatban, hogy Ukrajnában újra béke lehet

Ukrajna;Szijjártó Péter;elnökválasztás;Egyesült Államok;Donald Trump;

2024-11-06 09:19:00 CET

„A politika tapasztalati műfaj. Donald Trump első elnöksége alatt csúcson voltak a magyar-amerikai politikai kapcsolatok, a világ biztonságát fenyegető konfliktusok megoldásának terén a párbeszéd és a tárgyalások kerültek előtérbe” – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy jelen állás szerint a képviselőházban és a szenátusban is kényelmes többsége lehet Donald Trumpnak, a Fox News pedig már arról ír, a republikánus jelölt 277 elektor szavazatát tudhatja magáénak, 7-tel többet az elnökválasztási győzelemhez minimális szükséges 270-nél.

Szijjártó közölte, szerinte az amerikai választók döntése nyomán „jó reményünk lehet arra, hogy a magyar-amerikai politikai együttműködés újra csúcsformába kerül, hiszen hasonlóan gondolkodunk a békéről, az illegális bevándorlásról és a családok védelméről”. S – folytatta a tárcavezető – minden eddiginél jobb esély van arra, hogy Ukrajnában majdnem ezer nap után végre újra béke legyen.

Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök – Grúzia esetéhez hasonlóan – most sem foglalkozott az olyan marginális dolgokkal, mint a választások végeredménye, és már reggel fél 7 körül kifejezte gratulációját Donald Trumpnak a közösségi oldalán. „Jó reggelt, Magyarország! Úton egy gyönyörű győzelem felé” – írta, gyönyörködve a CNN adásában.

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója először azt tartotta fontosnak megjegyezni: „Goodbye Mr. Pressman, we will miss you! Búcsúzunk, Pressman nagykövet úr, hiányozni fog!” Későbbi posztjában pedig fantasztikusnak nevezte, hogy „a békepárti Donald Trumpot választották Amerika elnökének!”