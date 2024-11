- Mennek a budapesti fürdőüzletek szinte bárkivel

Budapest;Gellért fürdő;Rác fürdő;üzlet;Király fürdő;

2024-11-07 10:23:00 CET

A fürdő eddig a Gellért Szállóval egy társasházként üzemelt, ám a hotel 2019-ben gazdát cserélt és az új tulajdonos DOME Kft. még a felújítás előtt rendezni kívánta a zilált tulajdonviszonyokat. Hosszas egyeztetés után, a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulásával 2022 októberében írták alá a használati viszonyokat jobban tükröző ingatlan adásvételi szerződést és a DOME azóta ki is fizette a megegyezés szerinti vételárat. Csakhogy a földhivatal most számos ponton pontosítást és hiánypótlást kért, így az ügylet visszakerült a Főváros Közgyűlés elé.

A főváros politikai életébe újonnan betoppanó Tisza Párt pedig elfogadhatatlanul alacsonynak találta a város egyik legszebb pontján álló, ikonikus épület csereügyletben érintett részeiért adott vételárat, mondván Orbán Viktor vejétől ennél sokkal többet is kérhetett volna a főváros. (A Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Group 2022 végén vásárolta meg hotelt az Indotek Grouptól, amelynek vezetője Jellinek Dániel ellen a napokban emeltek vádat egy számlagyáras ügyben.)

A Tisza képviselői szerint

ha már a város egyik ékköve, a Gellért Szálló a NER tulajdonába került, akkor legalább az általuk megvásárolni kívánt épületrészeket tényleges piaci áron adják el nekik vagy ha úgy nem kell, akkor sehogy.

Ellenérvként elhangzott, hogy az érintett terület egy csereügylet része, természetben egy napozó terasz, amelyet egyébként nem lehetne önmagában hasznosítani, másrészt, ha a főváros visszalép, akkor vissza kell fizetni a pénzt. A közgyűlés elfogadta a városvezetés érveit és újfent támogatta az ügyletet. A Gellért Szállót egyébként már három éve bezárták a felújítás okán, a legutóbbi hírek szerint 2027-ben nyithat meg. A fürdőt a szálloda felújításával egy időben akarták korszerűsíteni és 2022 elejére tervezték a bezárást, ám ez végül nem történt meg.

A BGYH kissé meglepődött a technikai jellegű módosítás körüli perpatvaron, mert ennél sokkal nehezebb ügyeik is vannak. Itt van mindjárt a 2021-ben visszavásárolt Rác fürdő és hotel ügye. A 2010-ben már a nyitás közelében lévő épületkompexum egy jottányit se jutott közelebb a vendégek fogadásához. Csaknem két évig tartott, amíg elkészült a műszaki állapotfelmérés és a felújítási terv. S a Fővárosi Közgyűlés tavaly szeptemberben hiába hagyta jóvá a rekonstrukciót, most újra ott tartanak, hogy „a beruházás forrásigényét figyelembe véve a folytatáshoz a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges”. Hiába írt ugyanis idén év elején ki két szakaszos tendert a felújításra a BGYH, nem sikerült kivitelezőt találni. A közbeszerzési eljárás áprilisban eredménytelenül zárult, lévén minden ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló keretet.

A mellette lévő Rác Hotel helyzete sem jobb. A BGYH-nak erre eleve nem volt pénze, ráadásul az üzemeltetés se vág a cég profiljába. Így 2023-ban két hasznosítási pályázatot is kiírtak, de egyikre sem érkezett ajánlat. 2024 elején nyolc nemzetközi piacon is aktívan jelen lévő tanácsadó cégtől kért ajánlatot a fővárosi fürdős cég egy újabb hasznosítási pályázat előkészítésére. A pályázat nyertese a PriceWaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. lett, a 2024. augusztus 8-án kötött szerződés értelmében a szakmai-befektetői dokumentáció november végéig készül el. Az új tender kiírás így várhatón jövő évre tolódik.

Kedvező fordulatot vett viszont a Király fürdő ügye. Őrsi Gergely, a II. kerület polgármester és egyben a fürdő felújításáért felelős főpolgármesteri biztos a tulajdonos Magyar Állammal és a Gül Baba Alapítvánnyal is felvette a kapcsolatot annak érdekében, hogy a rekonstrukció ügye mellé partnereket találjon. Az egyeztetések és az összefogás célja megfelelő konstrukció kialakítása és hozzá forrás teremtése. Őrsi Gergely a Népszava kérdésére most elmondta, hogy jövő hétfőn a Külügyminisztériumban egyeztet a felújítás jogi és koncepcionális elemeiről. A megbeszélésen a várakozások szerint Gül Baba Alapítvány képviselője is jelen lesz. A dolog pikantériáját az adja, hogy az alapítvány kuratórium elnöke Adnan Polat török milliárdos, aki több szálon is kötődik a miniszterelnök családjához. Őrsi korábban azt mondta lapunknak, hogy mindenkivel érdemes összefogni annak érdekében, hogy az épület mielőbb visszanyerhesse régi fényét, jelenlegi állapota méltatlan a múltjához és a városhoz is. Az 1565-ben épült, majd jelenlegi formáját az 1800-as éveekben elnyerő Király Fürdőt 2020-ban zárták be.