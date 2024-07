Öt ciklus után is tetszhalott a Rác fürdő: Ismét elakadt a felújítás, a mellette lévő hotel sem kell senkinek

Szalai Anna;

Budapest;fővárosi önkormányzat;Rác fürdő;Fővárosi Közgyűlés;Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.;közbeszerzési eljárás;

2024-07-19 05:55:00

A beruházás megmentésére öt önkormányzati ciklus sem volt elég, talán a hatodikban jöhet a lezárás.

Eredménytelenül zárult a Tabánnál álló Rác fürdő felújítására kiírt meghívásos közbeszerzési eljárás, vélhetően azért, mert a jelentkezők túl magas árat ajánlottak. Nem volt sikeresebb a fürdő mellett álló hotel eladására, bérbeadására kiírt tender sem, egyetlen ajánlat sem érkezett – tudta meg a Népszava.

Mindez azt jelenti, hogy öt önkormányzati ciklus és három főpolgármester – Demszky Gábor, Tarlós István és Karácsony Gergely – sem volt elég ahhoz, hogy életet leheljenek a 2010-ben már a nyitás kapujában lévő budai műemléki fürdőbe és a mellé újonnan felhúzott 67 ágyas szállóba. A folytatásról a szeptemberben felálló új – a Rác fürdő újkori történetében már a hatodik – közgyűlésnek kell majd döntenie. Ez aligha lesz könnyű, mert a rendkívül megosztott erőviszonyok miatt újra politikai csatározások tárgyává válhat a komplexum.

Mint emlékezhetünk, a fürdő felújítására 2002-ben a fővárosi önkormányzat közös céget hozott létre egy magánbefektetővel, lévén akkor sem volt pénze a beruházásra. A főváros az építmények alatti földterületet vitte a közös üzletbe, míg a befektető a rekonstrukcióért cserébe azt kérte, hogy szállodát építhessen a fürdő mellé, ennek üzemeltetéséből hozták volna vissza fürdőre költött pénzt.

Az összesen 16 ezer négyzetméteres komplexum kivitelezése 2005-ben kezdődött, az akkor már három éve zárva tartó fürdő nyitását 2010-re ígérték.

Csakhogy 2010-ben a beruházást ellenző Tarlós István ült a főpolgármesteri székbe. A fővárosi tulajdonban lévő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) néhány hónap múlva bíróság elé citálta a közös céget, amelynek negyedrészben maga is tulajdonosa volt. Egy év múlva peren kívüli egyezséget kötöttek, de addigra a projektet hitelező bank felmondta a szerződést. A főváros árveréstől tartva felvásárolta a banki követelést, majd felszámolási eljárást kezdeményezett a beruházó cég ellen.

Az évekig húzódó eljárás végén, az akkor már Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat valamivel több mint ötmilliárd forintért árverésen vásárolta vissza az ingatlanokat 2021-ben. Akkor még 2022-es nyitásban reménykedtek. De gyorsan kiderült, hogy ez nehezebb lesz, mint ahogy számították. A Tarlós István kinevezésekor

még 95 százalékos készültségi fokon álló épület állapota ugyanis a visszavétel idejére 45 százalékos – nagyjából szerkezetkész – készültségi szintre romlott le.

Az események azóta sem gyorsultak fel. Csaknem két évig tartott, amíg elkészült a műszaki állapotfelmérés és a felújítási terv.

A Fővárosi Közgyűlés tavaly szeptemberben hagyta jóvá a rekonstrukciót. A felújítási terveket idén januárban nyilvános lakógyűlésen mutatta be a BGYH. Csakhogy a kivitelező kiválasztására tavaly novemberben indított meghívásos közbeszerzési eljárás idén eredménytelenül zárult. A BGYH nem árulta el az okot, de minden bizonnyal az árral volt gond. A fővárosi fürdőtársaság ugyanis azt válaszolta lapunknak, hogy „a beruházás forrásigényét figyelembe véve a folytatáshoz a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges”. Holott tavaly szeptemberben még úgy látták, hogy menni fog ez saját forrásból is.

A tervezők által korábban 5,5 milliárdra becsült kivitelezői költséget papíron olcsóbb megoldásokat keresve 4,63 milliárdra faragta le a BGYH. De – úgy tűnik – elszámították magukat.

A tender kiírásakor 2025 tavaszi nyitásban bíztak. De ebből aligha lesz bármi is, hiszen most arra is hónapokat kell várni, amíg az új Fővárosi Közgyűlés megkezdi a munkát és döntésre jut a folytatásról. Ráadásul a meglehetősen vegyes összetételű testületben – a különböző politikai érdekek mentén – könnyen céltáblává válhat a hányatott sorsú beruházás.

Semmivel sincs jobb helyzetben a szomszédos Rác Hotel. A BGYH már tavaly közölte, hogy ennek felújítására nincs pénzük, üzemeltetése pedig nem vág a cég profiljába. Így két hasznosítási pályázatot is kiírtak: egyet hosszú távra szóló bérleti konstrukcióra, egyet az értékesítésre. A 2023 folyamán meghirdetett tenderekre végül egy ajánlat sem érkezett. (Nettó négymilliárd forintot kértek eladás esetén, évi nettó egymillió eurós bérleti díjat haszonbérletnél. Később újra nekifutottak a bérbeadásnak, de az évi 300 milliós bérleti díjjal sem kellett senkinek a hotel.)

A BGYH 2024 elején nyolc nemzetközi piacon is aktívan jelen lévő tanácsadó cégtől kért ajánlatot az újabb hasznosítási pályázat előkészítésére. Az öt jelentkező közül végül a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot az értékbecslés, illetve a szakmai-befektetői dokumentáció összeállítására. A BGYH tájékoztatása szerint hamarosan aláírják a szerződést. Ezek felhasználásával a BGYH – az utóbbi hónapokban érkezett nemzetközi érdeklődés alapján – a fővárosi vagyonhasznosító céggel, a BFVK Zrt.-vel együttműködve újfent saját maga próbálja értékesíteni az ingatlant. Ám ehhez is a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyására lesz szükség.