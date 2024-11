- Magabiztos fellépés, kínos bakik – meghatározó szereplő lett Budapesten a Tisza Párt, de Magyar Péteren kívül egyelőre nincs semmije

politika;Budapest;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-11-09 05:55:00 CET

Egymást érik a Tisza Párt térnyerését jelző közvélemény-kutatások a baloldalinak kikiáltott kutatóintézettől a kormánypártiként elkönyvelt műhelyig, több felmérésben már Magyar Péterék vezetnek. A Medián arra is rámutatott, hogy a Tisza sikeresebben szólítja meg a közepes és nagyobb városok lakóit, mint a korábbi ellenzéki pártok. Budapesten pedig a teljes szavazókorú népességen belül 43 százalék szavazna rájuk, míg a Fideszre csupán 23 százalék. Még a kormányközelinek tartott Real-PR 93. is arra jutott a november elején publikált felmérésében: a Tisza a biztos szavazók között a fővárosban 42 százalékot tudhat maga mögött, míg a Fidesz csak 33 százalékot.

A Tisza fővárosi – mai napig megállíthatatlan – áradása magát a pártot is meglepte júniusban. Magyar Péter frissen kovácsolódott politikai formációja 10 helyet szerzett a Fővárosi Közgyűlésben anélkül, hogy akárcsak egy elnagyolt programjuk, főpolgármester-jelöltjük lett volna. Még a képviselői listát is úgy tudták csak összerakni, hogy újrahasznosították az európai parlamenti (EP) jelöltjeiket: öten mind a kettőn mandátumszerző helyen szerepeltek.

Magyar Péter híveitől várta a választ arra, hogy beüljön-e az EP-be, a Fővárosi Közgyűlésben való részvételét pedig hosszan lebegtette. A párhuzamos munkát az EP-ben, illetve a Fővárosi Közgyűlésben elvileg nem tiltja egyetlen jogszabály sem, de nehezen tűnik kivitelezhetőnek, hogy egyszerre két helyen legyen végezhető teljes értékű munka, főként úgy, hogy az önkormányzat új, az országos politizálástól merőben eltérő terep.

Kollár Kinga ennek ellenére bevállalta a kétlakiságot, mondjuk az október végi ülésre már nem is sikerült odaérnie.

A Tisza egyébként már kétszer is nekigyürkőzött, hogy a közgyűlés a sok éve kialakult szerdai ülésnapja helyett egy másikat jelöljenek ki, de a többi frakció tudván-tudva, hogy az EP-ülésekkel való ütközés miatt kérik, nem ment bele. A hiányzásokat fel is emlegeti a Fidesz minden alkalommal.

Közben a Tisza luftballonként fúvódik a fővárosban pedig a párt budapesti frakciója egyelőre arctalan. Nyilvános politikai vitákon nem vesznek részt,

nem adnak interjút, nincsenek saját akcióik, saját buborékjukban mozognak még a fővárosi önkormányzaton belül is, szinte mindenféle formális és informális kapcsolatot kerülnek más pártok képviselőivel, nehogy összemossák őket bárkivel is.

A Fővárosi Közgyűlés előző ülésén Karácsony Gergely főpolgármester erősen panaszkodott is amiatt, hogy a frakció-egyeztetésre se mentek el, márpedig mindent nem lehet a közgyűlés alatt megbeszélni, erre azért kevés a havi egy alkalom. A Tisza képviselői erre rögtön füstös szobákat emlegettek. (Az egyeztetéseken a Fidesz sem vesz részt, de ez nyilván része a Karácsony elleni hadjáratnak.)

A fővárosi frakció nevében is Magyar Péter nyilatkozik, ő berzenkedik Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kirohanásán a diákszervezetek támogatásának megfúrása miatt, ő ad hírt arról, hogy párttársaival keresztbe szavaz a fideszes Szentkirályi Alexandra, majd ő jelenti be, hamarosan konferenciát tart a nőjogi szervezetekkel a Tisza fővárosi frakciója. Magyar Péter a látszat szerint szorosan tartja a gyeplőt. Ott ült a közgyűlés alakuló ülésén nézőként. De ott volt legalábbis „lélekben” az október végi ülésen is. A Népszavához eljutott információk szerint többször is telefonos segítséget kértek tőle az ülés alatt.

A fővárosi tiszás képviselők egyszerre nagyon magabiztosak és rettentően bizonytalanok. Az üzleti világból érkezve lehengerlő stílusban érvelnek, százasával gyártják a módosítókat, de látványosan tévelyegnek az önkormányzati működés labirintusában.

Ez néha rettentő kínos bakikat szül. A legutóbbi ülésen például az állatkert törvényes működésének helyreállítását követelték, részben a Wikipédiára hivatkozva forrásként. Így nem is volt meglepő, hogy olyan vezető eltávolítását követelték, aki évek óta nincs ott.

A fővárosi cégek vezérigazgatói pályázatairól szóló vitában is csak Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójának magyarázatára fogadták el, hogy a milliárdos vagyonnal gazdálkodó közszolgáltató cégek élére nem lehet anoniman vezetőt találni. Azt se értették, hogy miért kellene nekik is javaslatot tenni a cégek felügyelőbizottságainak és a igazgatóságainak tagjaira, állítsa elő a listákat a főpolgármester. A tartózkodásban az is közrejátszhat, hogy nincsenek csatasorba állítható embereik. A cégek felügyelőbizottságaiba végül belső pályázat alapján keresnek jelölteket, miközben november végére már szavazni kellene a listákról.

Az egyes javaslataik időigényét láthatóan nehezen mérik fel. A fővárosi diákok támogatását célzó Mi Budapestünk városvezetői javaslat meglepő megfúrásakor azzal álltak elő, hogy a főváros előbb kérje ki valamennyi fővárosi diák véleményét az ügyben. Ennek kivitelezhetetlenségére Baranyi Krisztina hívta fel a figyelmüket. A Gellért fürdő egyik naporzóterasza egy részének a NER-nek való eladása miatti kiakadásukat a viccet egyébként kedvelő kutyapárti Kovács Gergely meglehetősen színvonaltalannak tartotta. A XII. kerületi polgármesternek nem ez volt az egyetlen konfliktusa a tiszásokkal. Az ülés egy pontján alaposan kifaggata Ordas Esztert, a Tisza fővárosi frakcióvezetőjét, aki többször is felszólalt fővárosi hajóstársaságok érdekeit védve. Kovács egy idő után arra kérte, tisztázza: lobbistaként vagy képviselőként kérdez. Ordas semmi kivetnivalót nem látott abban, hogy az ügyben érintett egyik cég jogtanácsosa. A helyzetet mégis kínosnak találhatta, mert még az ülés vége előtt távozott.

Távolságtartó és eltévedt szavazatok

A tiszások láthatóan nagyon óvatosak. Mintha csak a görög mitológiából ismert Szkülla és Kharübdisz között próbálnának hajózni, úgy navigálnak a Fidesz és a „régi ellenzéki pártok” frakcióitól távolságot tartva. Kedvelt narratívájuk, hogy a DK és a Fidesz egymást támogatva szavaz, a párt képviselői szerint ezért maradtak például elfogadott SZMSZ nélkül legutóbb. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a módosítókkal erősen megtűzdelt és átalakított előterjesztést Karácsony Gergely és a párbeszédesek sem szavazták meg, de a többség így is meglehetett volna, ha például a két hiányzó tiszás képviselő jelen van. A Tisza által – az agglomerációs településekkel való jobb kapcsolattartás miatt – javasolt Metropolisz Kerekasztal létrehozását viszont a DK is támogatta, miközben a Fidesz tartózkodott.

A szavazások összesítéséből jól látszik, hogy az ügyrendi, napirendi, illetve technikai jellegű voksolásokat leszámítva szinte sohasem szavaznak együtt a kormánypártiakkal. Ez persze úgy is értelmezhető, hogy a Fidesz kerüli ezt. Szentkirályi Alexandráék egyszerűen a kormány iránymutatását követve igyekeznek minden módon gyengíteni a városvezetést, de persze ahol lehet odacsapnak a Tiszának is.

Az alakuló ülésen tárgyalt jelentősebb ügyek közül a szervezeti és működési szabályzat módosításában például, ahol a Tisza igent nyomott ott a Fidesz tartózkodott, vagy nemmel szavazott, vagy egyáltalán nem is szavazott. Ez történt az előző ülés igazgatói, fb- és igazgatósági posztokra kiírt pályázatok visszavonását célzó javaslatukkal, bár ezt a többi frakció sem támogatta. A megfizethető lakhatásról szóló, illetve az uniós források kormány felé való eltérítését célzó Fidesz-javaslatokat viszont a régi és új ellenzék egységesen utasította el. Azután fordult a kocka.

Magára maradt a Tisza a már említett Gellért fürdős ingatlanügyben. Talán az önkormányzati rendszer működésének csekély ismerete, vagy a régi káderekkel való összemosás vádjától való páni félelem állhatott a mögött, hogy nem mertek beleállni Döme Zsuzsanna Kutyapárti képviselő javaslatába, amely a XIII. kerületiekre bízta volna a saját közterületük elnevezését. A Tisza ezen a voksoláson tartózkodott, a Fidesz javaslatát a Horn Gyula sétány Pesti Srácokra keresztelését viszont támogatták.