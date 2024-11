- Informális válságtanácskozást tartanak a Pentagonban, mit tegyenek, ha Donald Trump elszabadul

tárgyalás;Pentagon;reakciók;veszélyek;Donald Trump;elnöki döntés;

2024-11-08 23:33:00 CET

Nem hivatalos tárgyalások folynak az Egyesült Államok védelmi minisztériumában arról, hogyan reagálna a tárca, ha Donald Trump elnökként vitatott, sőt, jogsértő parancsot adna aktív szolgálatot teljesítő katonai egységek bevetésére belföldön, és az Egyesült Államok legfontosabb tárcájánál nem politikai megbízottakat, hanem civil alkalmazottakat, munkatársat rúgna ki – közölték védelmi tisztviselők a CNN-nel. Emlékeztettek, Donald Trump a választási kampányában azt javasolta, hogy hajlandó lenne aktív szolgálatot teljesítő erőket bevetni a hazai bűnüldözés hatékonysága és menekültek tömeges kitoloncolása érdekében.

Mindannyian a legrosszabb forgatókönyvre készülünk, de a valóság az, hogy még nem tudjuk, hogyan – mondta egy védelmi tisztviselő, aki úgy tudja, hogy a második ciklusára készülő elnök a nemzetbiztonsági intézményekben is tisztogatna, mondván, meg akar szabadulni a „korrupt” szereplőktől. Arról nincs hír, hogy ki döntené el, hogy ki a korrupt.

Egy másik tisztviselő a kialakuló helyzet jogi hátterét is megvilágította: törvény kötelez, hogy törvénytelen parancsoknak ne engedelmeskedjenek. A szabályozás arra azonban nem tér ki, hogy mi történik ilyen helyzetben, ha katonai vezetők netán lemondanának emiatt, s hazaárulással vádolnák meg őket. Egyelőre abban is nagy a bizonytalanság, hogy ki Donald Trump kiszemeltje a Pentagon élére.

Lloyd Austin védelmi miniszter a héten azt mondta, teljes mértékben hisz abban, hogy Trump-adminisztráció vezetői továbbra is a helyes dolgot fogják tenni, bármi is történjen. – Azt is hiszem, hogy kongresszusunk továbbra is a megfelelő lépéseket fogja tenni katonaságunk támogatása érdekében. Az amerikai hadsereg mindig készen áll arra, hogy végrehajtsa következő főparancsnokának politikai döntéseit – jelentette ki a védelmi miniszter, hangsúlyozva: az Egyesült Államok hadserege továbbra is meg fogja védeni országot, az amerikai alkotmányt és minden polgár jogait.