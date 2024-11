- Düh és gyász az úr az újvidéki tragédia után, a tüntetők a miniszterelnök fejét akarják

Szerbia;tragédia;Újvidék;tömegtüntetés;Aleksandar Vucic;

2024-11-08 21:30:00 CET

Mint arról beszámoltunk, a tragédiának magyar szála is van, korábban a Project Bureau Utibert nevű cég nyerte el a magyar határ felé vezető vasútvonal, benne az újvidéki állomás rekonstrukciójának felügyeleti jogát. Anyavállalata, a magyar Utiber Közúti Beruházó Kft. egy olyan cég, amely Mészáros Lőrinc építőipari érdekeltségeinek is szokott alvállalkozóként bedolgozni.

Milyen hatása lesz a tragédiának a szerb belpolitikára? A mintegy 400 ezres Újvidéken akkora megmozdulás nem volt az utóbbi évtizedekben, mint kedd este. Több tízezren vonultak utcára, és olyan megmozdulás-sorozat veheti kezdetét az Aleksandar Vučić elnök által fémjelzett hatalom ellen, amilyenre a 2023-as fegyveres ámokfutás után sem volt példa, amikor az év májusában egy 13 éves fiú több diáktársával végzett. A lítiumbányászat engedélyezése utáni tüntetéshullámot is felülmúlhatják a most várható tiltakozások. Az elnök ugyan a hét elején nem zárta ki lemondását, de olyan feltételeket szabott, amelyek valójában lehetetlenné teszik távozását. Mint mondta, akkor ajánlaná fel, hogy lemond, ha egy a parlament által kiírt nem ügydöntő (tehát még csak nem is kötelező érvényű) referendumon a szavazópolgárok több mint fele egyetértene ezzel.

A szerb közvéleményt is meglepő újvidéki tömegtüntetés után a kormányzat igyekszik a tiltakozókat erőszakos személyeknek beállítani. Az újvidéki városházánál zavargások törtek ki, az erőszakoskodók az ellenzék szerint a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) lefizetett emberei lehettek. Közismert, hogy a szerb hatalom szorult helyzetében előszeretettel béreli fel különféle piszkos munkákra a futballhuligánokat. Egy csoport maszkot viselő, botokkal felszerelt támadó megrongálta a városháza bejáratát, összecsapott az ott lévő rendőrökkel, majd égő fáklyákat dobált az épületbe.

Sokatmondó azonban, hogy a rendőrök nem a támadás résztvevőit tartóztatták le, hanem egyszerű embereket

– figyelmeztetett a Polgári Kezdeményezés nevű civil szervezet, amely felszólította a hatóságokat arra, állapítsák meg, ki a felelős azért, hogy a belügy nem úgy reagált a történtekre, ahogy kellett volna. Hozzáteszik, a polgárok Újvidéken csendben és nyugalomban gyűltek össze, hogy kifejezzék a szomorúságukat és követeljék, vizsgálják ki, hogy ki a felelős a történtekért.

„Annak ellenére, hogy a polgárok és a szervezők is a nyugodt tiltakozás mellett foglaltak állást, egyes csoportok incidenseket provokáltak, elvonva a figyelmet a polgárok jogos követeléseiről. Civilruhás rendőrök, anélkül, hogy igazolták volna magukat, nem az erőszakos csoportok tagjait, hanem a nyugodtan, csendben gyülekező polgárokat állították elő, felesleges erőszakot alkalmazva közben” - írják. Ivica Dacic belügyminiszter közben azt ígérte, hogy „vannak felvételek” az erőszakos elkövetőkről és „előállítják őket”.

Erősen kérdéses, hogy sikeres lesz-e a kormányzat azon stratégiája, hogy a tüntetőket erőszakos személyeknek állítsa be. Inkább arra van nagy esély, hogy a múlt pénteki újvidéki tragédia után további tömegtüntetéseket tartanak Szerbiában, amelyek akár hetekig-hónapokig eltarthatnak. Az eddigi egyetlen politikai áldozat Goran Vesic építésügyi miniszter volt, aki hétfőn úgy távozott, ahogy azt egy illiberális kormány politikusától várni lehet: esze ágában sem volt elismerni a felelősségét. Amúgy sem kell félteni őt, mivel Vucic elnök egyik megbízható embere, aligha tűnik el a közéletből, s a kormánypárti Pink propagandatévé-hálózat máris állást kínált neki. Vesic 2018-2022 között belgrádi polgármester-helyettes volt, de őt tartották a városháza legbefolyásosabb emberének, hiszen Vucic érdekeit képviselte.

A tüntetők azonban nem érik be ennyivel. Újvidéken mindazok lemondását és büntetőjogi felelősségre vonását követelték, akik közvetve vagy közvetlenül felelősek a november 1-jén történt tragédiáért. Bejelentették, 48 órát adnak a hatóságoknak követelésük teljesítésére. Külön pikantériája az ügynek, hogy a május óta hivatalban lévő szerb miniszterelnök, Milos Vucevic 2012 szeptemberétől 2022. október 26-ig éppen Újvidék polgármestere volt. Ezért cseppet sem meglepő, hogy a feldühödött emberek az ő távozását is követelték, továbbá a jelenlegi újvidéki városvezető, Milan Djuric menesztését. A tüntetők közölték, ha feltételeiket nem teljesítik, hétvégén Belgrádba vonulnak.

A keddi tüntetésen egy fontos követelés is elhangzott.

Felszólították a belgrádi kormányt arra, hozzon nyilvánosságra minden titkosnak minősített nemzetközi szerződést. A Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatos megállapodás részleteit nem csak nálunk, Szerbiában sem kötötték a nyilvánosság orrára.

A vasútvonal ékes példája annak, Kína miként próbál minél nagyobb befolyást szerezni Európában: kizárólag a kínai érdekeket szolgálja, azt, hogy az ázsiai ország árui zavartalanul jussanak el Európa több városába. Ezt a vasútvonalat polgári közlekedésre alig lehet használni.

Egyes szerbiai településeken az állomásokat olyan területeken létesítették, amelyek lényegében megközelíthetetlenek a lakosság számára. Újvidéken legalább nem ez történt, mivel azonban a projekt dokumentációja titkos, ezért továbbra sem teljesen világos, hogy a kínai munkások mennyiben felelősek a katasztrófáért. Még a kínai kivitelezőknek – a China Railway International Corporation (CRIC) és a China Communication Construction Company (CCCC) cégeknek – adott, az állomásra vonatkozó megbízások határidőiről sincsenek nyilvánosan elérhető iratok. A Szabad Európa szerb nyelvű adása által megszerzett szöveg szerint azonban a főbejárat felett hatvan éve épített előtetőt a szerb hatóságok nem kívánták felújítani.