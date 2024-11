- Várhelyi Olivér írásbeli ígéretekkel próbálta meggyőzni az EP illetékeseit, hogy engedjék át a pótvizsgán

EP;EB;válaszok;biztosjelöltek;írásbeli kérdés;Várhelyi Olivér;

2024-11-10 18:16:00 CET

Részben megismételte, részben kiegészítette válaszait az Európai Bizottság (EB) egészségügyi és állatjóléti tárcájára pályázó magyar biztosjelölt, Várhelyi Olivér, akit november 6-án az Európai Parlament (EP) négy szaktestületének képviselői hallgattak meg szóban, s ami után öt csoportba szedve írásbeli kérdésekre is válaszolnia kellett – írja a Telex az EP honlapján közzétett, a kérdéseket és a válaszokat is tartalmazó dokumentumok alapján. Várhelyi, aki eddig a bővítésért és a szomszédságpolitikáért felelt, most a kételkedőket, azaz a frakciók többségét, plusz ígéretekkel próbálta meggyőzni alkalmasságáról, ahogyan öt éve is tette.

A pótkérdések közül nőjogok, így az abortuszhoz való hozzáférés ügyéről Várhelyi Olivér azt ígérte, hogy „elősegíti a nők jogainak érvényesülését, és biztosítja a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról szóló irányelv maradéktalan teljesülését”. Bár utóbbinál egy 2022-es jelentés számos akadályt látott, de a jelölt hozzáfűzte, dolgozni fog a lebontásukon és fokozza a párbeszédet a témában a tagállamokkal.

A vakcinák engedélyeztetésének nemzeti hatáskörű problémáival kapcsolatban a jelölt szerint az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA) kell bevezetni gyorsított eljárást, amelyen az ígérete szerint szintén dolgozni fog. Az oltásellenes álhírekre reagálva megerősítette, hogy „hangos szószólója” lesz a vakcinák közegészségügyi előnyeinek, és teljes átláthatóságot ígért az engedélyeztetési eljárásoknál és a felügyeletnél.

Lapunk megírta, hogy Várhelyi Olivér sorsáról jövő hétfőn döntenek az Európai Parlament (EP) illetékes szakbizottságainak szóvivői. Ekkor derül ki, hogy megfelelőnek tartják-e a magyar politikus válaszait az írásban feltett pótlólagos kérdésekre, és megerősítik-e jelölését a következő Európai Bizottság egészségügyért és állatjólétért felelős biztosi posztjára. Ha hétfőn ismét elutasítják, akkor a szaktestületekhez kerül a döntés, ahol már elég a tagok egyszeri többségének az igen szavazata a továbbjutásához.

Arról is beszámoltunk, hogy a magyar jelölt szóbeli meghallgatásán próbálta elkerülni a politikai csapdákat, például abban a kérésben, amikor korábban egyszer lehülyézte a képviselő-testületet egy bekapcsolva maradt mikrofonba beszélve. A meghallgatáson megismételte, hogy megjegyzése nem az EP-nek szólt, és említette bocsánatkérő nyílt levelét, és még egyszer elnézést kért, de írásban erre külön nem reagált.