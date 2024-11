- Perintfalvi Rita kiállt Varnus Xavér mellett, megerősítette Magyar Péter állításait a nagy titkosszolgálati akcióról

titkosszolgálatok;lejárató kampány;Magyar Péter;Perintfalvi Rita;

2024-11-10 21:53:00 CET

„Meg tudom erősíteni Magyar Péternek a feltételezését arról, hogy hogy nagyon komoly és jól szervezett titkosszolgálati akció állhat az újabb lejárató kampányok hátterében” – olvasható Perintfalvi Rita katolikus teológus vasárnap esti Facebook-bejegyzésében. Kiemelte, a Tisza Párt elnöke vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján megnevezte azt a következő személyt, aki ellen ilyen lejárató kampány indulhat. „Lakatos Márk és Varnus Xavér után szerinte Alföldi Róbert lesz a következő célpont. De már bizonyos fórumokon Friderikusz Sándor neve is felmerült” – tette hozzá az író.

Perintfalvi Rita a posztjában arról is írt, hogy szeptember 8-án, miután a NER egyik kedvenc katolikus papja, Bese Gergő megbukott, online megkereste őt egy ismeretlen személy, és megpróbálta és próbálta bevonni információszivárogtatással valós és szerinte konstruált egyházi pedofilügyek leleplezésébe. Hozzátette, hogy erre nem volt hajlandó, miközben „véletlenül” Varnus Xavér neve is felmerült.

„Azóta tudtam, hogy belőle is célpontot fognak csinálni. És amikor megkeresett, ezért döntöttem azonnal úgy, hogy segíteni fogok neki. Mert ebben a kontextusban számomra egyértelmű, hogy itt politikai támadásról van szó. Azt gondolom, hogy az összes eddigi és az ez után kirobbanó ügyekben is” – emelte ki Perintfalvi Rita.

A katolikus teológus vasárnap délelőtt hosszú posztban, A vérvádak kora visszatért! címmel fejtette ki részletes véleményét az orgonaművész ügyéről.

Amint arról lapunk is beszámolt szombaton, Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője Varnus Xavér karácsonyi koncertjének lemondását követeli. A politikai életben leginkább a melegekről is szóló mesekönyv ledarálásáról elhíresült képviselő az alapján lépett fel, hogy pártja médiája, a Magyar Jelen az ismert orgonaművészt fiatalkorúak elleni szexuális visszaélésekkel vádolja. A cikk megjelenése alighanem összefügg azzal, hogy a Pesti Srácok volt újságírója, Ábrahám Róbert Lakatos Márk stylistot vádolta meg hasonló visszaélésekkel. Mint mi is hírt adtunk róla, a médiaszemélyiség korábban a Hír TV-ben úgy fogalmazott, hogy nagyon sokan fognak meglepődni, „showman-nevek, orgonaművészek, színházi rendezők neve” fog előkerülni egy leleplezési hullámban.