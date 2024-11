- Orbán Viktor: A magyar diplomácia 100 éve nem volt olyan erős, mint most, Donald Trump nem megváltó, hanem harcostárs

költségvetés;háború;harc;Orbán Viktor;béke;Donald Trump;

2024-11-10 20:27:00 CET

Könnyebben tudjuk elérni az érdekeinket, a céljainkat, mint korábban, de csak mi tudjuk őket elérni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a TV2-nek adott, vasárnap este sugárzott interjúban z amerikai választásokat értékelve, Mint mondta, „a legfontosabb kérdés, hogy a magyarokkal mi lesz”, és a magyar érdekekért nekünk, magyaroknak, a mindenkori magyar kormánynak kell kiállnia. Kijelentette: „Ne nézzünk úgy az amerikai elnökre, mint egy megváltóra vagy megmentőre, hanem mint harcostársra.”

A magyar kormányfő a harcostárs kifejezést úgy magyarázta, hogy Trump is harcol olyan dolgokért, amelyekért Magyarország is harcol. – Magyarország számára fontos ügyekben nem véletlenül alakult ki gyakorta az az érzés, hogy egyedül vagyunk. Most már nem vagyunk egyedül. Velünk van egész Amerika, az amerikai kormányzat – fogalmazott. Szerinte Donald Trump győzelme elsősorban visszahozza a békét és kiszélesíti gazdasági lehetőségeinket.

– Olyan fontos dolgok jöhetnek létre, amikre nem volna mód, ha a háború folytatódna, mert akkor a bevonódásunk veszélye is fennállna: most már biztos, hogy a békeköltségvetést nyújthatja be a kormány, azaz kevesebbet kell költenünk háborús kiadásokra, sokkal többet engedhetünk meg olyasmit magunknak, ami az emberek mindennapi gyarapodását szolgálja. Soha nem látott kisvállalkozás-fejlesztési program indul ebben a költségvetésben, bejön a munkáshitel, az olcsóbb, megfizethetőbb otthonhoz és lakáshoz jutás lehetősége létrejön, meg tudjuk tartani a 13. havi nyugdíjat – sorolta vízióját a kormányfő.

Orbán annyira elégedett a tengerentúli választók döntésével, hogy „egy nagy magyar-amerikai megállapodást” kötne majd Trumppal. Például újra megkötné a kettős adóztatást elkerülő egyezményt, amelyet a jelenlegi washingtoni adminisztráció hibájaként rótt fel, meg néhány jelentősebb gazdasági ügyben megállapodást remél.

A budapesti uniós csúcs legfontosabb csúcsról, egyben Oroszország Ukrajna ellen indított agressziójáról, amely jövő februárban lesz már három éve, annyit mondott: „A résztvevők együtt szembesültek azzal, hogy amit eddig csinált Európa, nem folytathatja, változtatnia kell. Az eddig Ukrajnának mindent megadó vezetőknek ennek az ellenkezőjére kell átállni.” – Nem szeretném, ha Európa szétszakadna egymással szembenálló táborokra – fogalmazott, s mint mondta, azt szeretné „ha közösen tudnánk ebből a háborúpárti pozícióból átmenni egy békepárti pozícióba”.

Az Európai Politikai Közösség csütörtöki budapesti csúcstalálkozóját és a pénteken szintén a fővárosban lezajlott EU-csúcsot összefoglalva, Orbán Viktor azt jelentette ki, hogy „a magyar diplomácia 100 éve nem volt olyan erős, mint most”. – Annyit szokták rugdosni a nadrágunkat, Nyugaton mondanak mindent jobbra-balra, nehéz tudni, hogy mit kell ebből komolyan venni. De olyan nagy baj nem lehet, ha a magyar miniszterelnök meghívására eljön negyvenegynéhány európai államfő, 26 európai tagállam és mindenki itt van, itt marad, tanácskozik, megköszöni, tisztelettel bánik velünk – támasztotta alá állítását a miniszterelnök.