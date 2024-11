- A Biden-adminisztráció még Donald Trump beiktatása előtt odaadja Ukrajnának a hatmilliárd dolláros segélyt, amelyről már született döntés

segély;Izrael;Ukrajna;Egyesült Államok;Joe Biden;kifizetés;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2024-11-10 22:28:00 CET

A távozó demokrata elnök, Joe Biden vezette Fehér Ház még Donald Trump elnökké iktatása előtt odaadja Ukrajnának a amerikai támogatásból fennmaradó hatmilliárd dolláros segélyt – idézte a Telex azt a nyilatkozatot, amelyet Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó tett vasárnap az AFP kérdésére. Emellett megjegyezte azt is, hogy ha az Egyesült Államok megszünteti az Ukrajnának nyújtott támogatást, az globális kockázatokkal járhat. Feltehetően ez a kérdés is téma lesz szerdán, amikor Joe Biden várhatóan a legfontosabb külpolitikai kérdésekről fog tárgyalni Donald Trumppal a Fehér Házban.

A Telex felidézte, hogy Donald Trump korábban azt mondta, hogy „egy nap alatt”, esetleg még hivatalba lépése előtt lezárja az orosz-ukrán háborút. Most azonban Ukrajna és a NATO-tagországok közben arra készülnek, hogy Donald Trump sokkal kevésbé fogja támogatni a megtámadott felet és a NATO-t, és közelebb kerül Oroszországhoz.

Jake Sullivan szerint a Biden-adminisztráció legfőbb célja a hátralévő hónapokban az lesz, hogy Ukrajna a lehető legerősebb pozícióba kerüljön a fronton, hogy végül a lehető legerősebb pozícióba kerüljön a tárgyalóasztalnál is. Vlagyimir Putyin orosz elnök a béketárgyalások előfeltételeként azt követelte Ukrajnától, hogy engedjen át nagy területeket az országból, Ukrajna pedig ezt megtagadta.

Az Egyesült Államok ugyancsak előrelépést vár a gázai és dél-libanoni harcok befejezésére, valamint a Hamász által fogva tartott izraeli túszok kiszabadítására tett erőfeszítések terén is. A régi-új elnök ugyanis szoros kapcsolatot ápol Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, az elmúlt napokban már háromszor is beszéltek. Az MTI a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatal vasárnapi közleményére hivatkozva ki is emelte, hogy Netanjahu az iráni fenyegetésről beszélt telefonon az amerikai elnökválasztás győztesével beszélt telefonon az iráni fenyegetésről.