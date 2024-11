- Nem lesz lejárató oldal az Objectiv – állítja a főszerkesztő, aki dokumentumfilmet akar forgatni Magyar Péterről és akár Vogel Evelinről is

dokumentumfilm;honlap;lejáratás;Dézsy Zoltán;tagadás;Magyar Péter;Vogel Evelin;

2024-11-12 19:15:00 CET

Én egy dokumentumfilmes vagyok, ez egy olyan oldal lesz, amelyen több anyagot teszek majd közzé, egyfajta másodközlésként, egyfajta továbbgondolásra – nyilatkozott a pozsonyi székhelyű Új Szónak Dézsy Zoltán az Objectiv nevű honlap főszerkesztője, aki tagadja, hogy lejáratásra készülne a Tisza Párt elnöke ellen.

Az oldalt Magyar Péter nevezte meg a vasárnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján, amikor bejelentette, hogy feljelentést tesz volt barátnője, Vogel Evelin ellen, „mert a rogáni propaganda” a jövő hét elejére időzítette azt a lejárató kampányt, amelyben a Vogel Evelin által átadott, illetve a mesterséges intelligencia által manipulált felvételeket hozzák nyilvánosságra az Objectiv nevű honlapon, illetve YouTube- és Facebook-csatornán.”

Az Új Szó Dézsy Zoltánról azt írta, hogy nem csak dokumentumfilmes, de a budapesti Metropol Egyetem docense, az MTV korábbi munkatársa is, a Népszava korábbi írásai szerint pedig már filmrendezőként is bemutatkozott, amikor a Gyurcsány-korszak ihlette „Elment az őszöd” című, saját bevallása szerint fiktív játékfilmet készítette, és ami miatt a volt miniszterelnök pert indított ellene, majd jogerősen el is vesztette azt.

Most azt mondta, hogy dolgozik egy dokumentumfilmen is az elmúlt 8-10 hónap magyarországi történéseiről. Ebben „természetesen Magyar Péter az egyik főszereplő”, és azt sem zárta ki, hogy maga Vogel Evelin is megszólal majd a készülő alkotásban. A honlapról annyit közölt, hogy olyan anyagokból is dolgozik, amelyeket a nézőitől kap. – Rengeteg anyagot szoktam kapni, mert a nézők tényfeltáró riporterként tartanak nyilván. Jelenleg az anyaggyűjtés fázisában vagyok, természetesen, ha olyan anyagom lesz, amit arra érdemesnek tartok, akkor azt publikálom. De ez nem nőkről szól, nem egy pletykaoldal lesz – állította Dézsy Zoltán. Tagadta, hogy neki vagy az oldalnak köze lenne a az Orbán-kormányhoz vagy valamelyik titkosszolgálathoz.