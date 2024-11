Térkép az egész világ

Ed Parsons, a Google térinformatikai szakértője tartott előadást Budapesten a Térkép szolgáltatás jelentőségéről. A technológiai vívmányok által a mai világban már sok kis kartográfus sétál, gazdagítva, tartalmasabbá téve a térképre már alig hasonlító szolgáltatást. Kereshetünk, felfedezhetünk, rajtunk áll, mire is használjuk a lehetőséget. Akár le is igázhatjuk a világot, vagy legalább is lakóhelyünket, ha ahhoz van kedvünk.