- Nem is létezik az a cég, amelynek Vogel Evelin a szakmai önéletrajza szerint dolgozik

munkahely;önéletrajz;Vogel Evelin;

2024-11-13 05:55:00 CET

Egy nem létező cég „commercial specialistjeként” szerepel a világ legnagyobb üzleti közösségi hálóján, a Linkedin-en Vogel Evelin, a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter volt barátnője. A LinkedIn-en olvasható szakmai profilja szerint 2021 óta egy „Aston Media Studió” nevű cégnél dolgozik „commercial specialist” beosztásban. Csakhogy a cégtárban és az interneten sincs nyoma ilyen nevű cégnek. Vogel Evelinlapunknak elismerte, hogy valóban nincs ilyen cég. Megkeresésünkre azt írta: „A LinkedInemet nem használom, már nem is nagyon tudok hozzáférni, így frissíteni sem. Azt a céget a volt párommal közösen terveztük beindítani. Volt is néhány megbízásunk, de még korábbi cégekkel. A közös projektünk végül sajnos leállt, nem vittük végig, így bejegyezve sincs ilyen nevű cég.”

Vogel Evelin azt követően került reflektorfénybe, hogy egy hangfelvétel szerint 30 millió forintot kért a Tisza Párt több emberétől. Magyar Péter szerint titokban rögzített hangfelvételekkel próbálta zsarolni őket. Emiatt a politikus tegnap feljelentést tett.

Magyar nemcsak azt állította, hogy Vogel zsarolta őket, hanem arról is beszélt: miután nem fizettek neki, volt barátnője a Fidesszel kötött alkut, segít a lejáratásában, és havi ötmillió forintos fizetést kap, továbbá egy kormányközeli nagyvállalkozó belvárosi lakásában él. Eddig csak utóbbi állítás bizonyosodott be, de a lakás tulajdonosa, Vertán György, a Tigra Zrt. vezetője állítja, csak baráti segítségről van szó. Érdekes egybeesés, hogy Magyar Péter volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter épp a Tigra Zrt.-nél kapott állást.

Közben újabb részletek derültek ki arról a beszélgetésről, amelyben Vogel Evelin 30 millió forintot kér a Tisza Pártot korábban segítő producertől, Hanzel Henriktől. A vasárnap nyilvánosságra került rövidebb verzió után tegnap lapunkhoz is eljutott a találkozóról készült kétórás, vágatlan felvétel. Ez ugyanarról az e-mail címről érkezett, amelyről egy, alighanem Vogel által rögzített, Magyar Péter lejáratását célzó felvétel is jött korábban. Az újabb felvételből is egyértelmű, hogy Vogel Evelin pénzt kért. Kiderült viszont, hogy szerinte ezt Magyar könnyen ki tudná fizetni, mert „bennfentes információk” birtokában üzletelt a tőzsdén.

Vogel Evelin elmondta, hogy rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került, le van nullázódva, egy barátnőjének a kanapéján alszik, és egy albérlet 400 ezernél kezdődik.

Miközben szinte követhetetlen tempóban érkeznek az újabb és újabb hangfelvételek, kevés szó esett eddig Magyar Péter több más súlyos állításáról. A politikus arról beszélt vasárnap, hogy titkosszolgálati hátterű lejáratókampányt indítottak ellene, őt és párttársait lehallgatják, a vele készült hangfelvételeket mesterséges intelligencia (MI) segítségével manipulálják. Szakmai forrásaink erősen megosztottak voltak ezzel kapcsolatban. Volt olyan, nemzetbiztonsági hátterű – a mai szolgálatokkal amúgy kifejezetten kritikus – forrásunk, aki azt mondta: kizárt, hogy a magyar szolgálatoknál ilyen történhetne, Egy ilyen, politikailag kényes parancsnak ugyanis számos nyoma maradna, ami után a résztvevők egy kormányváltás esetén „csúnyán megüthetnék a bokájukat.” egy másik, szintén szakmai forrásunk megengedőbb volt. Szerinte ma már „minden elképzelhető”, technikailag az is megoldható, hogy egy ilyen zűrös hátterű megfigyelésnek házon belül ne maradjon írásos nyoma. – Azonban sokkal valószínűbb és egyszerűbb, ha ilyen feladatra nem állami, hanem külső magán hírszerzőket alkalmaznak – fogalmazott forrásunk. Szerint ilyen „szürke zónás, féllegális” cégek Magyarországon is léteznek, számukra egy telepített, vagy külső lehallgatás elvileg rutinműveletnek számít. Ahogy a hangfelvételek MI alapú manipulálása, és az azzal szemben való elhárítás is már évek óta ismert technológia. Mint egy forrásunk hangsúlyozta: legtisztább a hangfelvételeket szakértővel megvizsgáltatni, mivel az elvileg ki tudja szűrni ha vannak manipulált részek rajta.