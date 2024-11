- Vizsgálat bármi áron: a Belügyminisztérium nem zárja ki, hogy gyermekpornográfiát mutató fotókkal próbálják lebuktatni a pedofilokat

Magyarország;gyermekvédelem;fénykép;Belügyminisztérium;gyermekpornográfia;életvitel ellenőrzése;

2024-11-13 05:50:00 CET

Egy törvénymódosító javaslat alapján az NVSZ munkatársai akár gyermekpornográfiával összefüggő bűncselekményt is elkövethetnek az eljárás során. Az NVSZ állította: ennek a módosításnak az a célja, hogy ha a vizsgálat során gyermekpornográf képet adnak át a védelmi tisztnek, akkor mentesüljön a gyermekpornográfia bűncselekmény elkövetése alól, hiszen már az ilyen tartalmú fotó birtoklása is bűntett. A belügy viszont most azt állítja, hogy ennél többről szól a módosítás. Azt kérdeztük: Cél, hogy szabad kezet kapjanak az NVSZ munkatársai, és így akár gyerekeket is felhasználhassanak a pedofíliával gyanúsított dolgozó lebuktatására? Erre azt írták: „Az NVSZ állományának tagja a jogszabályban meghatározott bűncselekmény valamelyikét abban az esetben követheti el, ha az a megbízhatóság ellenőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges.”

Az érintett – Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által a közelmúltban benyújtott – törvénymódosító-javaslat szerint az ellenőrzéseket végzők megszerezhetnek, tarthatnak, kínálhatnak, átadhatnak, hozzáférhetővé tehetnek, készíthetnek, forgalomba hozhatnak tizennyolcadik életévet be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételt.

A törvényjavaslat benyújtását követően több szakember állította, mindez felhatalmazást ad a rendőröknek arra, hogy gyerekeket használjanak fel egy pedofíliával gyanúsított dolgozó lebuktatására. A tervezet indoklásában is az szerepel, hogy „mivel a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók vizsgálata az NVSZ hatáskörébe került, indokolt, hogy a gyermekekkel szemben megvalósítható, érdekeiket leginkább sértő tényállások vonatkozásában is el lehessen járni.”

Az NVSZ korábban közölte: határozottan visszautasítja azokat az állításokat, hogy törvény módosítását követően gyermekekről gyermekpornográf felvételeket készítenének. Szerintük a cél az, hogy ne legyen büntethető munkatársuk, ha az eljárás során gyermekpornográf kép kerül a birtokába. – Akkor ezt kellett volna beleírni – reagált az NVSZ álláspontjára Zeller Judit, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa.

Mivel a törvénymódosító-javaslatot Semjén Zsolt kormányfőhelyettes nyújtotta be, kérdéseket küldtünk a Miniszterelnökségnek. Arra vártunk választ, hogy a kritikák nyomán várható-e a pontosítás, módosítás a szövegben. A kancellária helyett a Belügyminisztérium válaszolt. A tárca – amellett, hogy nem zárta ki gyermekpornográfiát mutató fotó bevetését a vizsgálatok során –, leszögezte: a megbízhatósági vizsgálatra minden esetben ügyészi jóváhagyással kerülhet sor, gyerekek pedig nem kerülhetnek a megbízhatósági eljárással összefüggésbe hozható szituációba. Az NVSZ tisztje a vizsgálat során a gyerekeket nem használhatja eszközként, sérelmükre bűncselekményt nem követhet el. A Belügyminisztérium megjegyezte azt is: „Több lehetséges és alkalmas intézkedés közül azt kell választani, amelyik a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár”.

Zeller Judit lapunknak úgy fogalmazott: azért vannak a törvények, hogy pontos keretet adjanak, ne a személyek, szervezetek egyéni értelmezésén, jóhiszeműségén múljon az alkalmazásuk. A megbízhatósági vizsgálat elvégzésének szabályai persze rögzítik, hogy az NVSZ-nek arányosan kell fellépnie, és tagjai csak akkor követhetnek el bűncselekményt, ha ez elengedhetetlenül szükséges a jó cél eléréséhez. Ettől még nem hiányozhat az, hogy bizonyos bűncselekmények teljesen ki legyenek zárva ebből a körből – mondta a szakember.

Mint arról többször írtunk, az Orbán-kormány az elnöki kegyelmi botrány nyomán, politikai kármentésként rendelte el a gyermekvédelmi dolgozók ellenőrzését. Az NVSZ vizsgálja a júliustól hatályos gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekotthonokban és a nevelőszülőként dolgozók kifogástalan életvitelét. Az érintetteknek először egy kérdőíven kell válaszolniuk az anyagi helyzetükről, szórakozási szokásaikról, de a velük egy háztartásban élő felnőtteknek is vállalniuk kell, hogy bármikor vizsgálhatja őket a „rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve”. Ezt követően az NVSZ munkatársai az otthonukba is kimennek, ott újabb kérdéseket tesznek fel, a szomszédoktól is érdeklődnek. Aki ehhez nem járul hozzá, azt elbocsátják.

Szeptemberig 596-an távoztak a gyermekvédelemből, jobbára azért, mert elfogadhatatlannak, megalázónak tartják az eljárást. Arról nincs információ, hogy akár csak egyetlen dolgozó is fennakadt volna a vizsgálaton bántalmazás, vagy pedofil bűncselekmény miatt. Ugyanakkor a Gyermekjogi Civil Koalíciónak tudomása van több olyan gyermekvédelmi dolgozóról és nevelőszülőről, akiknek az eljárás során megalázó és zavarba ejtő, a szexualitással kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk. Például arra, mikor vesztette el a szüzességét, egyedülálló nőként hogyan él szexuális életet, illetve hetente hány alkalommal és milyen módszerekkel él szexuális életet. Az NVSZ ezzel összefüggésben közölte: a vizsgálatot minden esetben a munkáltató kéri tőlük, szexuális szokásokra vonatkozó kérdések a kérdőíven nincsenek, a környezettanulmány alkalmával a helyszíni beszélgetésnek sem része, a beszámolók szerint azonban mégis volt példa rájuk.