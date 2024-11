- Azerbajdzsán elnöke az általa rendezett klímacsúcson azt mondta, hogy az olaj és a gáz Isten ajándéka

Azerbajdzsán;ENSZ-klímacsúcs;Ilham Alijev;

2024-11-13 08:45:00 CET

Mint korábban beszámoltunk róla, idén abban az Azerbajdzsánban rendezik meg az ENSZ éves nemzetközi klímakonferenciáját (COP29), amelynek külkereskedelmi forgalma 90 százalékban azon szénhidrogének eladásából áll, amelyeknek energiaforrásként történő felhasználása a jelenlegi klímaválság fő oka. Az ország teljhatalmú elnökének, Ilham Aliyevnek szövetségese, Orbán Viktor természetesen ideális helynek tartotta Azerbajdzsánt a konferencia megszervezésére és arról beszélt, hogy a kaukázusi ország Európa kulcsfontosságú partnere az éghajlat-politikai céljaik elérésében.

Ilham Aliyev a Sky News beszámolója alapján nagyjából ennek szellemében is szólalt fel az eseményen. Beszédében főként hazája fosszilis tüzelőanyag-iparának kritikusait bírálta, az olajat és a gázt „Isten ajándékának nevezte”, országát „jól megszervezett rágalmazási és zsarolási kampány” áldozataként jellemezte, továbbá a nyugati médiát és a klímaaktivistákat pocskondiázta. „A COP29 elnökeként természetesen a zöld átmenet erős szószólója leszünk, és ezt meg is tesszük. De ugyanakkor reálisnak kell lennünk” - magyarázta.

A gáz- és olajforrásokról szólva Ilham Aliyev azt mondta, nem szabad senkit hibáztatni azért, mert rendelkezik velük és ezeket piacra is bocsátja, mert a piacnak szüksége van rájuk. Az sem igazságos szerinte, hogy Azerbajdzsánt kőolaj-államnak nevezik, mert a világ olaj- és gáztermelésének kevesebb mint 1 százalékát állítja elő. Bírálta az Európai Uniót és az Egyesült Államokat is, kettős mércével vádolva őket, különösen utóbbi meglehetősen magas szén-dioxid kibocsátásának függvényében. Azerbajdzsán mellékesen azt is megtagadta, hogy új kötelezettségvállalást tegyen a klímacélok tekintetében.

António Guterres ENSZ-főtitkár a színpadra lépve jelezte, hogy a fosszilis tüzelőanyagok megkétszerezése abszurd stratégia.

Tavaly a konferenciát a klímavédelemben Azerbajdzsánhoz hasonlóan jeleskedő Dubajban tartották.