- Az ÁSZ szerint is veszélyben van a gyerekvédelem, a nemzetgazdasági viszonylatban is alacsony bérek fokozzák a pályaelhagyást

gyermekvédelem;Állami Számvevőszék;

2024-11-14 05:55:00 CET

A szervezet jelentésében kitér arra, hogy összesen 18 gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményt értékelt, ezekben 2573-an dolgoztak, 4044 férőhelyet tartottak fenn, és 3304 gyermek vagy fiatal felnőtt ellátásáról gondoskodtak.

Az ÁSZ megállapította, hogy a dolgozók havi bruttó átlagkeresete 2022–ben és tavaly is jelentősen elmaradt a KSH által kimutatott nemzetgazdasági átlagkeresetektől. Ez utóbbi 2022-ben bruttó 515,8 ezer forint volt, ezzel szemben a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók átlagosan 396 ezer forintot kerestek. Tavaly pedig az 571 ezer forint átlagkeresethez képest 450 ezer forint havi bruttó bérük volt.

Mint írták, az alacsony kereseti viszonyok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 2022-ben a dolgozók 30 százaléka, 769 munkavállaló hagyta el a gyermekvédelmet, tavaly pedig még ennél is többen, 822-en távoztak. (Az idei adatok ebben nincsenek benne). Ugyan 856 új munkatársat sikerült tavaly felvenni, az üres álláshelyek arányán ez nem sokat javított, 362-en hiányoztak a rendszerből, illetve több helyen a megfelelő speciális szakképzettséggel rendelkező munkatársak, például a gyermekpszichológusok biztosítása is gondot okozott. Megjegyezték a jelentés készítői, hogy a kilépettek aránya jellemzően nem a legalacsonyabb kereseti lehetőséget kínáló vidéki intézményeknél, hanem – egyes kivételektől eltekintve – a Pest megyei és fővárosi gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményeknél volt a legmagasabb.

A nemzetgazdasági viszonylatban alacsony bérek fokozzák a pályaelhagyást, illetve a terület kevéssé vonzó a pályakezdők számára

– állapították meg. A szakemberhiány pedig a dolgozók korösszetétele miatt a jövőben tovább súlyosbodhat, mivel a foglalkoztatottak több, mint 40 százaléka 50 év feletti. A bérhelyzet rendezése mellett további pénzekre van szükség a többi között a megnövekedett energiaköltségekre, az élelmiszernorma-emelés fedezetére, ingatlan felújításra, illetve a gépjárműpark részleges cseréjére. A személyi és tárgyi minimumfeltételek hiánya ugyanis a „telephely” működési státuszának ideiglenesre módosítását vagy felfüggesztését eredményezheti, amire tavaly is volt példa. Ilyen okból a 18 elemzett intézmény közül háromnak csak ideiglenes státusszal működhetett a telephelyei több mint fele.

Az elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy ha ez így folytatódik, az hosszabb távon telephelyek, csoportok bezárásához, a férőhelyek számának csökkenéséhez vezethet, így akár a közfeladat ellátása is veszélybe kerülhet.

Az ÁSZ jelentése szerint további problémát okoz, hogy az intézmények a beruházási, felújítási feladataikhoz forrást nem tervezhettek. A legszükségesebb beszerzésekre máshonnan vonták el a pénzt, veszélyeztetve ezzel az eszközvagyon pótlását és a feladat megfelelő színvonalú ellátását. A beruházásokra és felújításokra egyik gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény sem költött többet 2022-ben a kiadásai 6,3, tavaly pedig a kiadásai 5,5 százalékánál, viszont előfordult olyan intézmény, amely 2022-2023. években az összes kiadása 0,3 százalékát, illetve 0,1 százalékát fordította csak ilyen célra.