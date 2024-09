- A felmondási hullám után munkaügyi perek sokasága indulhat a gyermekvédelemben

gyermekvédelem;Alkotmánybíróság;TASZ;pedofil-botrány;munkaügyi per;nevelőszülők;felmondások;bicskei gyermekotthon;életvitel ellenőrzése;

2024-09-13 05:50:00 CEST

Sokan egyénileg kérték a segítségüket, de több, szakembereket tömörítő szervezet is hozzájuk fordult. Az ügyfelek keresetleveleit szeptember közepéig kell elküldeni az illetékes munkaügyi bíróságokra, így a perek akár már a hónap végén elkezdődhetnek. A jogi eljárás nehézkes lesz – folytatta Boros Ilona –, mert egy már meglévő jogszabály alapján történtek az elbocsátások. Így nehezen támadható a munkáltató, a bíróság nem mondhatja ki könnyen, hogy jogszerűtlenül jártak el a munkavállalóval.

„Ezért a stratégiai cél az, hogy a munkaügyi peren keresztül maga a jogszabály kerüljön az Alkotmánybíróság elé. Úgy, hogy a bíró az alaptörvénybe ütköző jogszabály miatt kérjen állásfoglalást a testülettől”

– fogalmazott a szakértő.

A TASZ álláspontja ugyanis az, hogy a kifogástalan életvitelt firtató adatlapon szereplő kérdések, a kapcsolódó környezettanulmány és ráadásul az, hogy mindez a dolgozóval egy háztartásban élő családtagokra is kiterjed, az Alaptörvényben rögzített magánélethez fűződő jog súlyosan sérelme. Az ehhez kapcsolódó „alapvetés” így szól az Alaptörvényben:

„mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.”

Azzal a többször hangoztatott kormányzati érveléssel kapcsolatban, hogy ilyen típusú vizsgálat többek között a rendőrség, a katasztrófavédelem és a NAV munkatársainak is kötelező, Boros Ilona azt mondta, ezeken a területeken ezt többek között a korrupció ellenőrzésére hozták létre. A gyermekvédelemben ilyen veszély nincs, az árva, vagy egy bántalmazó családból kiemelt gyerekkel kapcsolatban a vesztegetés gyanújának semmilyen reális esélye sincs.

„A jogszabály a bicskei botrány nyomán született, de a céljával teljesen ellentétes lett. Arra alkalmatlan, hogy segítse a megfelelő szakemberek kiválasztását vagy megtartását. A vizsgálat pedig semmit nem mutat abból, hogy a szakemberek miként bánnak a gyerekekkel.

A jogalkotás céljával ugyanis az nem függ össze, hogy valakinek a falmászás a hobbija, vagy az evezés” – mondta a szakértő.

Ugyanakkor arra tökéletes – folytatta –, hogy folyamatos félelemben tartsa a dolgozókat, tudatosítsa bennük: a kormánynak esetleg nem szimpatikus cselekedeteik nem maradnak titokban.

Különösen jogsértővé teszi a jogszabályt, hogy a gyermekvédelemben dolgozóval egy háztartásban élő felnőtt, így az élettárs, vagy akár az anyós, a nagyszülő, esetleg a gimnazista, egyetemista, 18. életévet betöltött gyerek életmódját, szokásait, jövedelmét is ellenőrzik, őket is megfigyelhetik. Ha csak az egyik hozzátartozó nem egyezik ebbe bele, a gyermekvédelmi dolgozót azonnali hatállyal elbocsátják. Boros Ilona szerint ez olyan kényszerhelyzetet okoz, ami a családi kapcsolatokat is tönkreteheti.

„Emiatt kiváló szakemberek hagyják el a gyermekvédelmet, ami kifejezetten nagy kárt okoz, miközben azok, akik bántják a gyerekeket, biztosan nem most fogják ezt bevallani”

– mondta.

A TASZ mindenkit, aki nem ért egyet a kormány módszerével, arra biztat, hogy pereljen akár saját maga is, az ehhez szükséges összes információ elérhető a TASZ oldalán, többek között a bíróságra beadni szánt keresetlevélhez is közzétettek mintát.