- Gulyás Gergely: Az Orbán-kormány titkosszolgálatokat politikai ellenfelek lehallgatására soha nem alkalmazott

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2024-11-14 10:37:00 CET

Ezek az elmebajhoz tartozó megnyilatkozások, tehát nem egyszerűen semmilyen bizonyíték nincs, az Orbán-kormány titkosszolgálatokat politikai ellenfelek lehallgatására soha nem alkalmazott és nem is fog soha alkalmazni - mondta az ATV Híradójának kérdésére, hogy Magyar Péter szerint a kormány titkosszolgálati eszközökkel figyelteti meg politikai ellenfeleit.

Gulyás Gergely azt hangoztatta, ezeket a demokratikus kereteket a jobboldali a kabinet eddig is betartotta, és ezután is mindig be fogja tartani. Az már csak az iróniához tartozik, hogy minek ott felvételeket készíteni, ahol ketten beszélgetnek, mind a ketten felveszik egymást - fűzte hozzá. Egyben jelezte, Vogel Evelin semmiféle megbízást nem kapott a Fidesztől, erre szándék sincs, ő maga a Fideszhez köthető vállalkozásokról sem tud.