- Ukrajna is a békében érdekelt, de biztonsági garanciákat kell kapnia

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2024-11-14 12:02:00 CET

A béke esélye ugrásszerűen nőtt meg az amerikai elnökválasztás eredményével - mondta el a Della Podcast kérdésére a miniszter.

Gulyás Gergely ismertetése szerint rermészetesen különböző forgatókönyvekről lehet hallani, gyakran még mértékadó forrásokból is, de ezeket egyrészt nem lehet biztosra venni, hiszen az új amerikai adminisztráció még hivatalosan nem lépett hivatalba. Másrészt, ha az amerikai adminisztráció valamit közölni kíván, azt majd maga fogja megtenni. Ha pedig esetleg valamit tudomásunkra hoztak, azt sem azért tették, hogy mi ezt a nyilvánossággal megosszuk - magyarázta. Nem bennfentes, hanem racionális értékelés alapján úgy véli, hogy van egy katonai realitás, s a katonai szakértők többsége szerint az idő Oroszországnak kedvez, akkor Ukrajna is a békében érdekelt. A legfontosabb kérdés az, hogy fegyvernyugvás vagy béke esetén Ukrajna milyen biztonsági garanciákat kaphat annak biztosítására, hogy Oroszország két, három vagy tíz év múlva nem indít újabb támadást, és nem tör előre. Ez nemcsak Ukrajna, hanem Nyugat-Európa érdeke is. A magyar nemzetbiztonsági stratégia 1990 óta alapelvként határozza meg, hogy Oroszország és Magyarország között legyen egy önálló ország - emlékeztetett, megjegyezve, hogy ez nyilvánvalóan a nyugati országok számára is fontos. Ezt figyelembe véve egy békemegállapodás legnehezebb része az, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyek Ukrajna számára is garantálják, hogy a jövőben, a jelenlegi vagy a jövőben kijelölt határvonal mentén, ne kelljen újabb katonai támadással számolnia - fogalmazott Gulyás Gergely.