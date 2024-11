- Norvég fjordfalak Szentmargitbányán

Wagner;A bolygó hollandi;Szentmargitbányai Kőfejtő;Philipp M. Krenn;Momme Hinrichs;Esterházy Privatstiftung;Stefan Ottrubay ;

2024-11-14 16:33:00 CET

A Szentmargitbányai Kőfejtőben először állítanak színpadra Wagnert: a német zeneszerző egy korai alkotása, A bolygó hollandi 2025. július 9-étől lesz látható Philipp M. Krenn elképzelései szerint. Az előadást beharangozó bécsi sajtótájékoztatón az osztrák rendező úgy fogalmazott: Szentmargitbánya maga is egy összművészeti alkotás, a burgenlandi operaaréna ideális helyszín Wagner-operákhoz.

A rendező – együttműködve Momme Hinrichs látvány- és díszlettervezővel – a kőbánya színpadát egy olyan norvég halászfaluvá alakítja, amely fjordfalak tetejére épült. Lesz világítótorony is, a háborgó tenger látványát bevallottan William Turner festményei insiprálták, Senta háza pedig egy hatalmas babaházként lesz átlátható. Hinrichs munkái híresek arról, hogy a színpadkép és a vetítés tökéletes egységet alkotnak – a német művész nemzetközi elismertségre a fettFilm művészpáros társalapítójaként tett szert, 2000 óta főként videódesignerként dolgozott. Olyan nagy fesztiválhelyszínek jelzik pályáját, mint Salzburg, Bayreuth és Bregenz, de a Budapesti Wagner-napok több előadásában is közreműködött a Müpában. A donyecki Donbasz Operaház 2021-es A bolygó hollandi-előadásának látványvilágát is ő tervezte a fettFilm tagjaként, amiért megkapta Ukrajna legmagasabb állami kulturális és művészeti kitüntetését, a Sevcsenko Nemzeti Díjat.

A rendező, Philipp M. Krenn mindenesetre leszögezte: bár a színpad minden technikai lehetőségét ki fogják használni, a látvány nem fogja elvinni a hangsúlyt az énekesekről, akiktől olyan kunsztokat sem fog megkövetelni, hogy például „fejjel lefelé énekeljenek”. A bolygó hollandit Szentmargitbányán 24 alkalommal adják elő, a zenekar most is a magyar muzsikusokból álló Piedra Fesztiválzenekar lesz. Az Esterházy Privatstiftung elnöke, Stefan Ottrubay elmondta: rekord látógatószámot várnak, az idei Aida ugyanis mintegy százezer nézőt vonzott.