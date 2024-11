- Erősen túlzott Nagy István, amikor azt állította, hogy a Magyar falu programban érintett települések több mint felében nőtt a népesség

Az is kérdéses, meddig bírják majd a frissen betelepültek megfelelő infrastruktúra, tömegközlekedés, óvoda, iskola, bolt, posta, orvos vagy éppen gyógyszertár nélkül, meddig ellensúlyozzák ezt a hátrányos helyzetet a kistelepülésekre érkező támogatások, hiszen nem véletlen, hogy ezekről a településekről jellemzően éppen a fiatalok és a magasabban iskolázottak vándoroltak el.

Szakemberek szerint az elnéptelenedés az 500 fősnél kisebb lélekszámú aprófalvakat – ezek legnagyobb része Borsodban, Baranyában, Somogyban, Vasban, Veszprémben és Zalában található – fenyegeti leginkább. A 3155 hazai település közül 1085-ben élnek félezernél kevesebben, ezek közül 449-ben nőtt a népesség 2019 óta. A 655 település 500-999 lakos közötti kisfalunak számít, közülük 253-ban nőtt a népesség. Vagyis a kistelepülések 40 százaléka könyvelhetett el növekedést. Ami akár jól is hangzana, ám van, ami árnyalja a képet. Az elnéptelenedés által leginkább sújtott 500 lakos alatti falvaknál 37-ben csak 1-2 fővel, 64-ben 3-5 fővel gyarapodott a lakosság. Vagyis cirka negyedükben mindössze egy-egy gyerek született vagy egy család költözött a településre, azaz nem történt hosszú távra kiható változás, s hasonló a statisztika a kisfalvak esetében is. Egy ekkora, néhány fős növekedés pedig nem hoz érdemi változást, hiszen nem lesz hatása a korábban leépült szolgáltatások újraindítására.

Ezzel szemben az ország eddig is elnéptelenedő, gazdaságilag hátrányos helyzetű részein, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Szabolcs-Szatmár-Beregben, Nógrádban, a Dráva mentén, Somogyban, Baranyában, Tolnában, vagy éppen az alföldi tanyavilág településein és Békésben tovább csökkent a lakosság. A helyzet a Viharsarokban a legdrámaibb, ahol az elmúlt öt esztendőben az érintett 59 településből mindössze egyben, a több, mint másfélezres Telekgerendáson nőtt a népesség, igaz, csak 7 fővel, 2014 óta viszont így is félszázzal lettek kevesebben.

Összesen 2855 ilyen település létezik. A BM hivatalos adatai szerint 2019 és 2024 januárja között ezek közül 1201-nek nőtt a népessége, ami az MFP-ben érintett települések a 42 százaléka. Ugyanakkor ezek közül 515-ben, vagyis 18 százalékukban már 2014 és 2019 között is népességnövekedést regisztráltak, vagyis gyarapodásuk nem az MFP-programnak köszönhető. Csak fennmaradó 686 településre igaz az agrárminiszter állítása, ami szerint az MFP-nek köszönhetően kezdett nőni a lakossága. Ez 24 százalékos arány, ami még a felét sem éri el a miniszter által közölt adatnak.

Gyűjtésünkből kiderült az is: ezt a fordulatot az esetek többségében nem a leszakadó, elnéptelenedő térségeben sikerül elérni.

Ezeknek a gyarapodó településeknek a többségénél már az MFP program indítása előtt is nőtt a lakosságszáma, főként azért mert nagyvárosok közelében önmagukban vonzóak voltak. Az MFP-re jogosult települések 24 százalékában mutatható csak ki az, hogy az állami támogatás hatására a népességcsökkenés a lakosságszám növekedésébe fordult – derül ki gyűjtésünkből.

A kabinet is elismerte, hogy feltörték a Védelmi Beszerzési Ügynökség informatikai rendszerét. A hackerek pénzt követelnek és már képernyőmentéseket is közzétettek, amely azt sejteti: érzékeny katonai adatokhoz is hozzájuthattak.