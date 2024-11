- A nők még mindig kevesebb fizetést kapnak ugyanazért a munkáért, mint a férfiak

Vera Jourová, az értékekért és átláthatóságért, Nicolas Schmit szociális és foglalkoztatásügyi, valamint Helena Dalli, az egyenlőségért felelős uniós biztos közös közleményben kiemelte: továbbra is elkötelezettek egy olyan Európa irányában, ahol a nők és a lányok kibontakozhatnak, és a munkaerőpiaci hozzájárulásuk teljes mértékű megbecsülést élvez.

A kabinet is elismerte, hogy feltörték a Védelmi Beszerzési Ügynökség informatikai rendszerét. A hackerek pénzt követelnek és már képernyőmentéseket is közzétettek, amely azt sejteti: érzékeny katonai adatokhoz is hozzájuthattak.