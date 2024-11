- Orbán Viktor: Olyan dolgok történnek 2025-ben Magyarországon, amelyek korábban még sose

háború;Orbán Viktor;magyar gazdaság;

2024-11-15 07:52:00 CET

A magyar gazdaság bajai kivétel nélkül a háborúból és a háború következményeiből származnak - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel az állami rádióban adott nyilatkozatában.

Orbán Viktor szerint mindemellett ott vannak a szankciók, amelyet elhibázottak és átgondolatlanok voltak.

Nem mi vetettük ki, tehát nem magamat ostorozom itt, hanem a brüsszelieket - fűzte hozzá úgy, hogy az összes büntetőintézkedést megszavazta.

Ezt követően azzal folytatta, hogy a szankciók azok energiaáremeléshez vezettek, amik pedig elhozták az inflációt. "Az egész gazdaságban a sikerhez elengedhetetlen kiszámíthatóság, nyugalom, tervezhetőség, optimizmus, a fejlődésbe vetett hit, valamint a növekedés és fejlődés lehetőségeinek keresése helyett egy védekező testtartás alakult ki. Mert mi a fészkes fenét csinálna az ember egy háborúban, ha nem védekezik?!" - tette fel a kérdést. Úgy véli, a vállalkozások azt gondolták, hogy az is jó, ha nem lesz rosszabb, ne veszítsék el azt, amijük már van, vagy a piaci pozíciójuk ne romoljon. "Ha ennek nem tudunk véget vetni, akkor bármilyen intézkedésekkel próbálkozunk is, a gazdaságba nem tér vissza a lélek, az életerő, a reménykedés, a bizakodás. Tehát ahhoz, hogy sikeresek legyünk, újra véget kell vetni a háborúnak" - összegzett.

Orbán Viktor hozzátette, emberi és keresztényi szempontok is mondatták vele az elmúlt három évben minden nap, hogy vessünk véget a háborúnak. Mégiscsak emberek ezrei, sőt százezrei halnak meg, meg veszítik el a testi épségüket, és naponta több ezer árvával gyarapodik Ukrajna és Oroszország lakossága. "Van egy másik érvünk is: ez egy magyar érv, hogy nekünk ez a háború a zsebünk szempontjából, a gazdaságunk, a jövedelmünk, az életszínvonalunk szempontjából egy Isten csapása. Ezért az a jó, ha minél hamarabb véget tudunk neki vetni. Én dolgoztam ezen, meg a magyar diplomácia, amit lehetett, tehát ezzel a fizikummal, ami nekünk van, ezzel az erővel, amit el lehetett érni, azt elértük, meg minden kísérletet vállaltunk, időnként a saját magunk fejére zúdítva a mások haragját, de kellett egy főszereplő, aki elég erős ahhoz, hogy ne csak akarja a békét, hanem meg is tudja teremteni. Ezért volt fontos az amerikai választás.”

A miniszterelnök azt mondta, ő maga különböző okokból régóta biztos Donald Trump visszatérésében. Ám ennek ellenére kétfajta költségvetéssel készültek, de így most egy úgynevezett „békeköltségvetést” dolgoztak ki és nyújtottak be.

A büdzsét fantasztikusnak, nagyszerűnek és példátlannak nevezte, mivel 25-ben valóban történnek majd olyan dolgok Magyarországon, amelyek korábban még sose, és éppen ezért a költségvetést illetően nem indokolatlan a fantasztikus kifejezés használata sem. Ez a költségvetés egy új gazdaságpolitika költségvetése. "Lezárunk egy szakaszt, ezt a nyögvenyelős, nehéz, túlélő, szenvedős korszakot és perspektívákat, reményt, lehetőségeket nyitunk - fejtegette. Ennek főbb pontjai közül megemlítette a családi adókedvezményt, a lakhatási támogatást és a kisvállalkozókat támogató Demján Sándor programot.

A béke esélyeiről szólva elmondta, az Egyesült Államokban egy „békepárti” jelölt nyert, így várják a békét. Az átmenet miatt nagyon nehéz, izgalmas és komplikált két hónap előtt állunk, de "a magyar kormánynak azon kell dogoznia, hogy Brüsszelben sikerüljön változást elérni. Nekünk egy békepárti fordulatot kell sürgetnünk folyamatosan Brüsszelben, hogy nehogy véletlenül az a gondolat szökjön szárba, hogy az amerikaiak nélkül is képesek vagyunk folytatni ezt a háborút" - mondta Orbán Viktor. "Ennek híveit vissza kell szorítani, és rá kell kényszeríteni őket egy értelmes párbeszédre, amelyben megválaszolják, hogyan tudná Európa Amerika nélkül támogatni Ukrajnát anélkül, hogy tönkretenné saját gazdaságait. Nyilvánvaló, hogy Európában nincs elegendő forrás ennek a háborúnak az Amerikától független finanszírozásához. Ezért Magyarországnak továbbra is következetesen ki kell állnia a béke mellett, immár brüsszeli helyszínen, és egy amerikai várakozásokat keltő sikerrel a háta mögött" - tette hozzá.