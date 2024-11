- Elektromos hibák sorozata, trehány szerelések miatt égett le a miskolctapolcai barlangfürdő

Miskolc;polgármester;jelentés;jogi lépések;tűzvizsgálat;Miskolctapolcai Barlangfürdő;

2024-11-15 19:45:00 CET

Súlyos megállapításokat tartalmaz a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati jelentéséről meghozott határozata – jelentette be Facebook-videójában Tóth-Szántai József Miskolc kormánypárti polgármestere a szeptember elején a miskolctapolcai barlangfürdőben történt tűzesetről, amely miatt leégett a létesítmény. – Több elektromos hibára utaló ok egybeesése: a kapcsoló műszaki állapota, a fázisvezetőn a szerelési hibák sorozata, a karbantartás, valamint a terasz lámpatesteinek szabványossági felülvizsgálatának a hiánya okozta a tüzet – fogalmazott a város vezetője.

A polgármester ugyanakkor azt mondta, az elmaradt karbantartások felelősének vagy felelőseinek megállapításához az önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket. – A barlangfürdőt újjáépítjük, ez nem kérdés – nyugtatta meg követőit Tóth-Szántai József, de a fejleményekről csak valamikor később fog beszámolni.

A Miskolctapolca Barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete szeptember 6-án este gyulladt ki és égett le teljesen, jelentős kárt okozva. Eleinte azt gyanították, hogy egy kültéri lámpánál keletkezhetett elektromos zárlat, de mint az a most idézett jelentésből is kiderült, tévesen. Az akkor még hivatalba nem lépett polgármester azt mondta, hogy kormányzati segítséget is kérne. Németh Judit, Miskolci Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója pedig arról beszélt, hogy senkit nem fogak a tűz miatt elbocsátani, és átszervezik a munkát.