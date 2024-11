- Kövér László: A magyar-szlovák együttműködés stratégiai és baráti

nyelvtörvény;Szlovákia;Kövér László;

2024-11-16 09:10:00 CET

Magyarország és Szlovákia együttműködése stratégiai és baráti - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke péntek este újságírók előtt Budapesten, miután munkalátogatáson fogadta a Szlovák Nemzeti Tanács elnökét, akivel az MTI beszámolója alapján egy árva szót sem ejtett a szlovák nyelvtörvény szigorításáról.

Kövér László ehelyett azt fejtegette Szlovákia vonatkozásában, hogy „nemcsak a történelmünk és a földrajz rendelt bennünket egymás mellé, hanem a jelenkor kihívásai is”.

Ha csak a kereskedelmi forgalmat nézzük, akkor Szlovákia rendre vagy a második vagy a harmadik legfontosabb partnere Magyarországnak. A határon átnyúló gazdasági tranzakciók is egyre intenzívebbek, egyre inkább közös érdekek mentén, közös célokért dolgozunk - mondta a magyar házelnök, majd hozzátette, az is összeköt bennünket, hogy az Európai Unióban egymást segíteni tudjuk, és ketten együtt többet érünk, mint külön-külön. Kövér László közölte, a látogatás során nemcsak a kétoldalú kapcsolatokról ejtettek szót, hanem a nemzetközi helyzet változásairól is.

A szlovák parlament elnökével, Peter Zigával egyetértenek abban, hogy mind az európai parlamenti választásokon történt erőeltolódás, mind pedig az Egyesült Államok elnöki székében várható változás segíti a két ország érdekérvényesítési képességeinek javítását - mondta. Az Országgyűlés elnöke arról beszélt, hogy mind a két ország abban érdekelt, hogy az ukrajnai háború minél előbb befejeződjön. Alapos reményeket fűzhetünk ahhoz, hogy az előbb említett változások közelebb visznek bennünket ehhez a vágyott békéhez - mondta.

Kövér László közölte, miután január elsejétől Magyarország átveszi a visegrádi négyes együttműködés elnöklését, azon lesz, hogy a parlamenti dimenzióban is intenzívebb szakaszba lépjen ez az együttműködés. Ebben természetesen ismét csak számíthatunk a szlovák partnereknek a közreműködésére - fűzte hozzá.

Peter Ziga szerint a két ország intenzív kapcsolatai abból erednek, hogy közösek az érdekeik. A találkozó során néhány közös, kétoldalú kérdést is érintettek, így a két ország országgyűléseinek együttműködését - mondta a politikus. Közölte, tájékoztatta Kövér Lászlót arról, hogy a szlovák parlamentben a múlt hónapban létrejött a szlovák-magyar baráti tagozat. Peter Ziga elmondta, érintették az európai szintű együttműködési lehetőségeiket, továbbá a V4-es együttműködést is.

Szó volt az energia területén való együttműködésről, ugyanis 2025. január 1-jén lejár az Oroszország és Ukrajna közti gáz-tranzitszállításról szóló szerződés. A szlovák politikus elmondta azt is, hogy a két ország tranzithálózatai össze vannak kötve, és amennyiben az Oroszországból érkező gázszállítás leállna, akkor alternatív gázszállítási ágakat tudnak bevonni annak érdekében, hogy az ellátás biztonsága ne sérüljön.

Peter Ziga elmondta, köszönetet mondott Kövér Lászlónak a szlovák légtér védelmében nyújtott segítségért, ugyanis 2025 végéig a szlovák légteret a cseh és a magyar vadászgépek védik. A Szlovák Nemzeti Tanács elnökének értékelése szerint a találkozó rendkívül nyílt, őszinte légkörben zajlott.

E nyílt és őszinte légkörből a jelek szerint épp csak az maradt ki, hogy a pozsonyi kabinet tovább tervezi szigorítani azt a nyelvtörvényt, amely Robert Fico jelenlegit megelőző országlása jóvoltából korábban is magyarellenes élt kapott. Mint korábban megírtuk, a törvénytervezet elfogadása még egy enyhített változatban is visszalépést jelentene, jelenlegi formájában pedig a legsötétebb magyarellenes mečiari időket idézik. Orbán Viktor és kormánya ehhez képest igencsak szőr mentén kezeli a kérdést, az Ukrajnával szemben felmutatott - a magyar kisebbség helyzete terén történetesen jogos - érzékenységnek ezúttal a legapróbb jelei sem érhetők tetten. A nyelvtörvényről kedden Pozsonyban tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, s azt mondta, garanciát kapott tárgyalópartnerétől, Peter Ziga házelnöktől arra vonatkozóan, hogy a törvénymódosítással nem sérül majd a szlovákiai magyarok anyanyelvhasználati joga. Mint mondta, Ziga a barátja, szavai elegendő garanciát jelentenek számára. Csakhogy szlovákiai magyar véleményformálók szerint Ziga garanciája lényegében egyenlő a nullával, az egyetlen megoldás a törvény leszavazása vagy süllyesztőbe küldése lenne, de ha Fico koalíciós partnere, a szélsőjobboldali, magyarellenes Szlovák Nemzeti Párt (SNS) ragaszkodik hozzá, akkor valószínűleg át fog menni a törvény a szlovák parlamenten.

A pozsonyi kulturális minisztérium „az államnyelv státuszának megszilárdítása, a hatékony állami felügyelet garantálása” érdekében kívánja jelentősen szigorítani a nyelvtörvényt. A lépés abszurditása ellen a magát nemzetinek tartó Orbán-kormány helyett a szlovák liberális párt, az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás (SaS) állt ki: „Képtelenség a szlovák kulturális minisztérium által kidolgozott nyelvtörvény-módosítás, a magyar kisebbség ellen irányul, és az 1990-es évekbe rántja vissza Szlovákiát. Ez a nacionalizmussal átitatott törvény sokszor korlátozta, és ma is korlátozza az ország lakosainak ahhoz fűződő jogait, hogy az anyanyelvükön, szabadon terjesszék és kapják az információkat, és a vállalkozás szabadságát is akadályozza” - fogalmaztak szerdai sajtótájékoztatójukon.