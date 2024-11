- Josep Borrell: Egy éve hiába könyörgünk, fel kell függeszteni a politikai párbeszédet Izraellel

Terjedelmes értekezést tett közzé Josep Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselője, amelyben arra jutott: az Európai Uniónak markánsan meg kell változtatnia az Izraelhez való hozzáállását a Gázai övezetet sújtó humanitárius katasztrófa, és annak fényében, hogy egy éve hiába könyörögnek a zsidó államnak a tarthatatlan helyzet enyhítéséért.

„Az izraeli hatóságok által a gázai háborúban a nemzetközi jog tiszteletben tartásával kapcsolatos egy évnyi süket fülekre találó könyörgés után nem folytathatjuk a megszokott üzletmenetet. Ezért javasoltam az EU-tagállamoknak, hogy tiltsák be az illegális izraeli telepekről származó importot, és függesszék fel az Izraellel folytatott politikai párbeszédet. Ezeket az intézkedéseket a jövő héten a Külügyek Tanácsán fogjuk megvitatni” - jelentette be Josep Borrell a bejegyzésben.

Az X-en is megosztott dokumentum szerint az uniós külügyi főképviselő úgy fogalmazott: „A Gázai övezet számos részén már gyakorlatilag nincs semmi, ami fenn tudna tartani egy emberi közösséget. Gáza északi része, ahol egykor több mint egymillióan éltek, teljesen kiürült a több héten át tartó, megállás nélküli ágyúzás után, amely az egészségügyi központok, iskolák és óvóhelyek maradékát is megsemmisítette.” Észak-Gázában etnikai tisztogatás zajlik, a megjelenő képek apokaliptikus pusztaságot mutatta, aki pedig tehette, az - fegyverrel - távozott az övezetből, ez mintegy 400 ezer ember Borrell szerint.

