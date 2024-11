- Orbán Balázs tudományos publikációi között Twitter-bejegyzés, Magyar Nemzet-, Mandiner- és 444-cikk is feltűnik

ELTE;szuverenitás;doktori disszertáció;Orbán Balázs;

2024-11-18 15:26:00 CET

Az elmúlt napokban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a doktori disszertációjával adott témát a sajtónak. A fideszes politikus ugyanis történetesen épp a szuverenitás témakörében írja azt, amely iránt az ő elkötelezettsége némileg megkérdőjelezhetővé vált azóta, hogy egy mandineres podcast-műsorban kifejtette, 1956-ból „tanulva" az Orbán-kormány nem védekezett volna egy esetleges orosz támadással szemben.

Kiderült az is - a 444 cikkéből -, hogy Orbán Balázs doktori disszertációja az egyetlen az ELTE jogi karán az idén, amelyet a Tudományági Doktori Tanács (TDT) nem egyhangú döntéssel bocsátott a doktori eljárás megindítására. Általánosságban is meglehetősen ritka, hogy ilyenkor ne egyhangú döntés szülessen.

Mindezek után Rácz András Oroszország-szakértő rászánta az időt, hogy megnézze, vajon mennyire teljesülnek Orbán Balázs esetében a doktori védés szakmai követelményei. Hosszú Facebook-bejegyzésben tette közzé a tapasztalatait, elöljáróban a következőt megjegyezve: „Az, hogy egyáltalán eljuthatott a védésig egy, az eredetihez képest eléggé más kutatási témával, ráadásul több, mint egy évtizeddel a képzés befejezése után, kétségesen elegendő publikációval... nos, ez adminisztratív értelemben legalábbis szokatlan.” A disszertáció jelenlegi címe: „A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései.”

Mint jelezte, abból, hogy Orbán Balázs az abszolutóriumot már megszerezte, automatikusan következik, hogy kellett legyen elegendő számú, olyan tudományos publikációja, ami a leendő disszertációjának témájához kapcsolódik. A tudományos publikációkat Magyarországon az MTA által üzemeltetett Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) tartalmazza. Ide minden aktív kutatónak a doktorandusztól az egyetemi tanársegéden át az emeritus professzorig fel kell töltenie a publikációit és a rájuk kapott hivatkozásokat is. Ma már nemcsak a tudományos publikációkat lehet feltölteni, de az egyéb, ismeretterjesztő, szakpolitikai és más anyagokat is, természetesen külön megjelölve, hogy ezek nem tudományos, hanem más minőségű, más célú írások - ismerteti Rácz András, majd felhívja a figyelmet, hogy Orbán Balázs MTMT-listája több mint érdekes ebből a szempontból.

Ezen a miniszterelnök politikai igazgatójának még Twitter-bejegyzései is megtalálhatók itt, mint közlemény, illetve még arról az írt 444-es cikk is. Említett lap szintén megnézte a listát, és arra jutott, hogy Orbán Balázsnál kifejezetten túltengnek a tudományosnak semmiképp sem nevezhető hivatkozások. A 444-en kívül akad például több Mandiner-cikk, de van Magyar Nemzet- és Index-írás is a lajstromban. Mellesleg Orbán Balázs a tudományos munkaként számon tartott írásainak jelentős részét a saját maga által felügyelt Fidesz-közeli MCC Press adta ki, de tudományos munkákat jelentetett meg a Mathias Corvinus Collegium - Tihanyi Alapítvány, a Fidesz-közeli Századvég Kiadó, valamint a szintén Fidesz-közeli Alapjogokért Központot működtető, Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. gondozásában is.

Hosszas fejtegetés után Rácz András három fő problémát vet fel. Mint írja, a nyilvánosan elérhető információk alapján nem egyértelmű, hogy

Orbán Balázs hogyan változtathatott egyáltalán témát, lecserélve a régi témáját a szuverenitási fókuszúra,

hogyan lehet 12 évvel az abszolutórium megszerzése után megvédeni egy disszertációt, ráadásul teljesen más témában, mint amivel anno az abszolutóriumot szerezte,

végezetül, nem látszik egyértelműen, hogy a publikációs teljesítménye hogyan felelne meg a jelenleg hatályos szabályoknak. (A 2016 előtt hatályos szabályoknak darabra megfelelne ugyan, viszont akkor még nem a szuverenitásos témája volt, szóval azoknak meg a témához kapcsolódás követelménye miatt nem felel meg.)

Rácz András szerint jó lenne, ha a kérdésekre tiszta és egyértelmű válaszokat lehetne kapni, elsősorban azért, hogy a tudomány objektivitásának és univerzalitásának elve semmiképp se sérülhessen. Lehetséges megoldásnak még azt tartaná, ha Orbán Balázs és/vagy a bizottság a decemberi védés elhalasztása mellett döntene. A doktori.hu alapján a doktori cselekmény végső határideje 2025. augusztus 1., így nincsenek elkésve semmivel - jegyezte meg a szakértő, hozzátéve, az addig hátralévő időben Orbán Balázs teljesíthetné legalább a publikációs minimum-követelményeket és írhatna plusz két-három, kellően hosszú cikket a szuverenitás és a kötött mandátum összefüggéséről. „Éppen az ő politikai tevékenységének köszönhetően ugyanis attól nem kell tartani, hogy a szuverenitás, mint téma ne kapna elegendő figyelmet, vagy hogy ne lehetne ilyesmiről publikálni...” - érvelt.