- Donald Trump a hadsereget is bevetné a tömeges kitoloncoláshoz

2024-11-19 06:55:00 CET

Donald Trump megerősítette, hogy az amerikai hadsereget is bevetné az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolása érdekében, írja a BBC.

Trump közösségi oldalán (Truth Social) egy amerikai konzervatív aktivista posztjában azt írta, hogy a következő kormány a tömeges deportáláshoz katonai segítséget venne igénybe, és vészhelyzetet hirdetne az illegális bevándorlók miatt. A volt és leendő elnök november 18-án reagált erre a bejegyzésre, csupán annyit, hogy „igaz”.

Trump korábban azt ígérte, hogy elindítja az amerikai történelem legnagyobb deportálási hullámát. Többször kijelentette, hogy a deportálásokat már hivatalba lépésének első napján, azaz 2025. január 20-án megkezdi. Azonban még ha az amerikai kormányzat képes is lenne jogszerűen végrehajtani ezeket a terveket, a hatóságoknak akkor is hatalmas logisztikai kihívásokkal kellene megküzdeniük. Arról nem is beszélve, hogy mit jelentene az USA gazdaságának, ha kitoloncolnának több millió bevándorlót.

Az MTI beszámolója szerint mindeközben Tom Homan, Trump határőrizetért és kitoloncolásokért felelős kijelölt képviselője a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt is kijelentette: folytatódhat a határfal építése az Egyesült Államok mexikói határszakaszán, ami az első Trump-adminisztráció távozásával állt le.

A határőrizetért felelős jövőbeli kormányzati megbízott első lépései között említette azon illegális bevándorlók felkutatását és eltávolítását az Egyesült Államokból, akik közbiztonsági és nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek. Szintén első intézkedések közé sorolta a határ szigorú őrizetének visszaállítását és a jelenlegi gyakorlat megszüntetését a feltartóztatott illegális bevándorlók elengedésére az országon belül.

A határőrizet helyreállításától várt eredményként havonta 20 ezer alá csökkenhet az Egyesült Államok déli határán átjutó határsértők száma - jelentette ki Tom Homan. Hozzátette, hogy az intézkedések véghezviteléhez szükséges anyagi erőforrásokat a kongresszusban többségbe került republikánusok révén szándékoznak előteremteni.