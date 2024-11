- Magyar Péter: Találtunk egy kémtollat, a hangfelvételek csak elterelik a figyelmet a gazdaság állapotáról

sajtótájékoztató;hangfelvételek;Magyar Péter;TISZA Párt;Vogel Evelin;

2024-11-18 12:49:00 CET

Miután újabb hangfelvétel került nyilvánosságra Magyar Péterről - ezen éppen a sajtót támadja szitokszavak kíséretében - a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztató keretében reagált a közelmúlt történéseire.

Magyar Péter elmondása szerint az Isaura 722. részét, illetve a „Tónika Show” újabb felvonását hallhatták a magyarok a felvételen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a felvételek szerkesztettek, három időpontból vannak összevágva és szerinte van olyan mondat, ami nem hangzott el. Szerinte az is felvet kérdéseket, hogy a sajtó ezeket az anyagokat forráskritika nélkül lehozza, a felvételeket ugyanis bűncselekmény révén szerezték meg, manipulálták, illetve összevágták azokat. Ezzel szerinte Rogán Antalt segítik. Állította, ő nem szokott ilyen stílusban beszélni, ehhez képest sokszor előfordul, hogy a sajtó nem számol be a Tisza Párt közleményeiről.

A Tisza Párt irodájában Magyar Péter elmondása szerint találtak egy kémtollat, ezt be is mutatta a sajtótájékoztatón. Az egyik netkábelben találták meg, wifivel lehet irányítani, bárhonnan rá lehet hallgatni. Memóriakártya nem volt benne. A lakását és a kocsiját független szakértőkkel fogja átnézetni, az eredményről be fog számolni - mondta.

A „Tónika ShownakŃ nevezett hangfelvétel-sorozat szerint csupán a gazdaság állapotát fedi. Mint ismert, az Orbán-kormány kommunikációs stratégiája most már leginkább arra irányul, hogy jövőre majd jó lesz. Magyar Péter szerint Orbán Viktor tavaly ilyenkor is ugyanígy beszélt. Csakhogy miközben az EU éppen kilábal a gazdasági lejtmenetből, Nagy Mártonnak és Varga Mihálynak pedig egyetlen gazdasági előrejelzése sem jött be 2022 óta. Az élelmiszerárak az egekben, az inflációt azóta sem sikerült földbe döngölni (az infláció döngölte földbe a magyar gazdaságot), a fogyasztás visszaesett, utóbbi esetén pedig az infláció magától szorul vissza, nem a kormány intézkedései miatt.

A Tisza Párt elnöke kifogásolta, hogy a sajtó nem hozta le azt a közleményt, amit az élelmiszerárakról küldtek, összehasonlították a lengyel és a magyar élelmiszerárakat, a lengyel és a magyar minimálbér mértéket, és hogy a helyzet megoldására a Tisza Párt mit tervez tenni. Magyar Péter elmondása szerint ezt a Facebook-oldalán egymillióan tekintették meg, de a sajtó nem foglalkozott vele. Nehezményezte azt is, hogy a független sajtóban nem hozzák le a Tisza Párt reakcióját Orbán Viktor pénteki, állami médiás, interjú formájú nyilatkozataira. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy Rogán Antal egyszer azt mondta neki, minden független szerkesztőségben ott ülnek a titkosszolgálat emberei, ezen állítását pedig Rogán Antal azóta sem cáfolta. Magyar Péter tett egy megjegyzést arról is, hogy információi szerint

a Mészáros–Várkonyi házaspár egy bordeaux-i kastélyban ünnepelte Várkonyi Andrea 50. születésnapját, amelyre hárommilliárd forintot tapsoltak el.

Beszélt az új országjárásáról is, amely a héten kezdődik. Ennek a fókuszában a gyermekvédelem lesz, mert ezen a területen rengeteg az elhúzódó eljárás, megalázóak a fizetések, az Orbán-kormány pedig még mindig nem kért bocsánatot a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon volt igazgatójának, a pedofília miatt 8 év börtönre ítélt Vásárhelyi Jánosnak az áldozataitól. Az országjáráson több gyermekvédelmi intézményeket is meglátogatnak. – Egyik napról a másikra nem lesz megoldás, de bizonyos lépéseket már tegnap meg kellett volna tenni – fűzte hozzá.

Elmondta, több településen nehezen találtak helyszínt, Kisvárdán például a vállalkozók nem adnak nekik bérbe ingatlanokat. Közölte, azokat a polgármestereket is fel fogja hívni, akiknek ebben szerepe van, például Miskolcon sem engedte a fideszes vezetés, hogy kibéreljenek egy 1500 fős csarnokot, amelyik helyett egy 350 fős rendezvényterembe szorultak.

Magyar Péter szóba hozta a Pegasus-botrányt, ahol ismét megvédte volt feleségét, Varga Juditot, aki állítólag többször jelezte, hogy nem tartja elegendőnek az indoklást a lehallgatási engedély megadására, erre elvették tőle ezt a területet.

Arra a kérdésre, hogy a hangfelvétellel összhangban alkalmatlannak tartja-e az EP-képviselőit, tagadó választ adott. Az igaz, hogy mindenkitől 120 százalékot vár, de vele szemben is ennyit várnak, és összességében elégedett a képviselők munkájával. Azt is helytelenítette, hogy a képviselők ne nyilatkoznának, és szerinte nem csak Tarr Zoltán és Kulja András teszi ezt meg rajta kívül. Megjegyezte, hogy ugyanakkor a legtöbben szerinte nem tudnának felsorolni mondjuk tíz fideszes EP-képviselőt, így nem érzi fairnek az ezzel kapcsolatos számonkérést.

Magyar Péter azt is állította, hogy szerinte a sajtó sokkal cifrább dolgokat is hallana, ha mondjuk Orbán Viktort vagy más fideszes vezetők magánbeszélgetéseit hallgatnák le. A „nyugdíjaskommandó” kifejezés is Rogán Antaltól származik elmondása szerint. Az általa Varga Juditról készített hangfelvételt szerinte nem lehet összehasonlítani azzal, amiket Vogel Evelin készített róla, ő ugyanis egy másfél perces hangfelvételt készített, amelyen egy bűncselekményről esik szó, Vogel Evelin pedig 11 órányi hangfelvételt rögzített róla, úgy, hogy még hajnalban is vett fel beszélgetéseket.

A Tisza Párt elnöke most is meglehetősen ellenségesen válaszolt a sajtó kérdéseire, a Telexet például érdekelte volna, hogy a párt egykulcsos, vagy progresszív adózást szeretne-e, de Magyar Péter válasz helyett kioktató stílusban támadni kezdte a lapot. Az Euronews kérdésére, hogy van-e olyan sajtótermék, ami szimpatikus neki, szintén nem adott választ. Feltűnő is volt, hogy a Tisza Párt elnöke mennyire ambivalens viszonyban van azzal a médiával, amelynek a hírnevét köszönheti – a sajtótájékoztatón ki is jelentetette, hogy valóban építenek egy saját közösségi médiaportfóliót –, a kisebb kirohanásai ellenére az országjárására ugyanis simán meghívta a független sajtó képviselőit.