- Nem nehéz kideríteni, ha hamisítanak egy hangfelvételt, a Magyar Péter által említett egymilliárd egy szoftverért szinte semmi

2024-11-18 18:30:00 CET

Létezik arra megoldás, hogy egy hangfájl esetén megmondjuk: az valódi vagy manipulált – mondta lapunknak Szabados Levente mesterségesintelligencia-szakértő, a Frankfurt School of Finance and Managament docense. A Népszava azután kereste meg a szakembert, hogy Magyar Péter a lehallgatásáról és titkosszolgálati akcióról beszélt nemrég. A Tisza Párt elnöke szerint a kormány egymilliárd forintért vásárolt egy MI-szoftvert, amit arra használ, hogy lejárató hangfelvételetek készítsenek róla, amiket elkezdenek közzétenni (azóta egyébként több felvétel is nyilvánosságra került). Azt is mondta, hogy ezeket valódi felvételekkel keverik majd, amelyeket a volt barátnője, Vogel Evelin készített.

Lapunknak arra a kérdésére, a technológia képes-e felismerni, hogy a Magyar Péterről kiszivárogtatott hangfelvételekbe belenyúltak-e akár a mesterséges intelligencia segítségével, Szabados Levente azt mondta: ha minden adat ismert, tehát a technológia nyilvános, akkor 96-98 százalékos pontossággal lehet megmérni, hogy egy hangfájl hamis vagy sem. – A valóság ettől természetesen eltérhet, két szempontból is. Az egyik, ha ismeretlen hamisítási technikával készült egy felvétel. A másik, ha a detektor (a program, amelynek fel kellene ismernie, hogy egy hangfájl hamis vagy sem) olyan adatokkal találkozik, amiket nem tanítottak meg neki - például mondjuk a háttérben egy gázturbinát lehet hallani, de a detektor azt nem ismeri fel. Ökölszabály szerint ezek a körülmények 15-20 százalékot is ronthatnak az eredményen. Viszont – teszi hozzá a szakértő - ez még mindig nem 50-50 százalék, vagyis valószínűsít egy eredményt.

A múlt hét eleje óta a sajtó névtelen levelek formájában kapja a különböző hangfelvételeket, hol arról, hogy Magyar Péter a Hősök téri tüntetésén többek közt azt mondja Vogel Evelinnek, hogy az emberek szája büdös, hol EP-képviselőit szidalmazza. Magyar Péter cáfolta, hogy mindent ő mondott volna, szerinte ezeket manipulálták, bár azt nem tette hozzá, melyek ezek a részek. Az interneten azóta számos fórumon találgatják, hogy a felvételek manipuláltak-e.

A mesterséges vagy gépi intelligencia valójában régóta létezik, de igazán 2022-ben a ChatGPT megjelenésével terjedt el a mindennapi használatban, és a terület azóta rohamosan fejlődik. Szabados Levente megjegyezte: míg korábban az adatok megkülönböztetésre használt mesterséges intelligencia kutatása, fejlesztése volt a fókuszban, most már inkább a létrehozó MI, vagyis az olyan kép, hang, szöveg kreálása, amit rossz kezekben dezinformációra is lehet használni.

Vannak cégek, amelyek potom pénzért árusítanak hamisító és detektáló technikát, egyikük például havonta 29 dollárért. Úgy gondolom, ha ez egyáltalán nem működne, akkor ezek a szolgáltatók csődbe mennének – fogalmazott. Szerinte az interneten elérhető programok segítségével is meg lehet mondani, hogy a Magyar Péterről nyilvánosságra hozott felvételek mely részei hamisak. – Ha engem bíznának meg ezzel, megnézném, hogy a szakirodalom szerint mely programok teljesítenek a legjobban, majd a 10 legjobb teljesítményűn végigfuttatnám a fájlt. Ha bizonyos részekre mind a 10 azt jelezné, hogy hamis, vagy legalábbis 8-9, ami erős konszenzus, akkor azokat tekinteném manipuláltnak – magyarázta a lehetőségeket Szabados Levente. A biztonságtechnika alapelve – mondta -, hogy nincs feltörhetetlen rendszer. Olyan viszont létezik, hogy nem éri meg egy rendszer feltörése, mert annyira drága lenne, ám a konkrét esetben szerinte erről nem beszélhetünk.

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy a Magyar Péter által emlegetett egymilliárdos MI-szoftver – amennyiben létezik – mire lehet képes. Szabados Levente kiemelte, hogy bár nagynak tűnik az egymilliárd, ez az összeg egy védelmi célú szoftvereknél szinte semmi. Ám szerinte nem lehet azt mondani, hogy ami drágább, az egyértelműen jobb is. Arra a kérdésre, hogy a kampányok során, a politikai nyilvánosságban mennyire fognak elterjedni az MI által generált hamis képek, hangok, felvételek, Szabados Levente azt mondta: „Úgy látom, hogy a propagandára alkalmas felületeken, alternatív csatornákon lehet vele számolni, de annak a valószínűsége, hogy a CNN műsorában megjelenjenek, kevés esélyt látok”.