- Többen beismerték bűnösségüket a Pénzügyminisztériumot is érintő korrupciós ügy vádlottai közül

korrupció;Pénzügyminisztérium;

2024-11-21 14:22:00 CET

A II. rendű K. L. (a nyomozási iratok szerint a konspirációs álneve „Öreg”), a III. rendű Cs. K. („Kedves”), a IV. rendű M. P. és az V. rendű R. L. vádlottak kihallgatásával folytatódott a Budapest Környéki Törvényszéken a több minisztériumot érintő, 54 vádlott ellen zajló büntetőeljárás – derül ki a 444 tudósításából. Az ügyészség szerint mind a négyen államigazgatási munkakörben követtek el korrupciós bűncselekményeket (a vádirat alapján 2015-től 2022 tavaszáig az 54 vádlott több mint száz uniós pályázatot és 25 milliárd forintot érintő korrupcióért felel).

A portál azt írja,

a III. rendű Cs. és a IV. rendű M. az előkészítő ülésen egyaránt beismerte a büntetőjogi felelősségét, és mindketten lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról, valamint fenntartották a nyomozás során tett teljes körű vallomásukat.

A védőik nyilatkozataiból kiderült, hogy mindketten részletes beismerő vallomást tettek már a nyomozás során, és mindketten egyezséget kezdeményeztek az ügyészséggel, erről folytak is tárgyalások a vádhatósággal, azonban végül egyikükkel sem született egyezség.

Cs.-t 25 rendbeli hivatali veszteség elfogadásával, 17 rendbeli egyéb hivatalos személy által elkövetett vesztegetéssel, továbbá 7 rendbeli hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítással vádolták. Az ügyészség 5 év letöltendő börtönt (a büntetés felének letöltése után szabadulhat feltételesen), 650 000 forint pénzbüntetést, közszolgálati tisztviselői foglalkozástól végleges, közügyektől 5 év eltiltást, valamint 52 millió forintos vagyonelkobzást kezdeményezett.

M.-re, aki ellen 19 rendbeli minősített hivatali vesztegetés elfogadása miatt emeltek ellene vádat, szintén 5 év letöltendő börtönt (szintén feles feltételessel), 650 000 forint pénzbüntetést, közszolgálati tisztviselői foglalkozástól végleges, közügyektől 5 év eltiltást, valamint 37,7 millió forintos vagyonelkobzást kért a vádhatóság.

A szünet után az V. rendű vádlott, R. L. állt bíróság elé, aki szintén elismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyalásról.

Őt bűnsegédként 5 rendbeli minősített vesztegetés elfogadásával, további 10 rendbeli vesztegetéssel és 6 rendbeli hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítással vádolták. Az ügyészség 4 év 6 hónap letöltendő börtönt (a büntetés letöltésének kétharmada utáni feltételes szabadulással), 1,2 millió forint pénzbüntetést, közszolgálati tisztviselői foglalkozástól végleges, közügyektől 5 év eltiltást és valamint több, mint 6 millió forint vagyonelkobzást kért rá.

A bírói döntés értelmében

mindhármuk ügyében jövő pénteken hirdet ítéletet a bíróság.

A II. rendű K. L. – akire 7 év letöltendő börtönt kért az ügyészség – nem ismerte el a bűnösségét. Ő írásban átadott vádlotti észrevételben vitatta az ellene felhozott mind a 19 vádpontot. Többek között azt állította, hogy az I. rendű vádlottat nem ismerte a bűncselekmények kezdete előtti időből, vele nem volt semmilyen megállapodásuk, rá nem volt semmilyen hatása és tőle nem kapott pénzt.

Kedden hatan álltak a bíróság elé, a VIII. rendű K. J., a X. rendű V. D., valamint négy sokadrendű vádlott. A hatból ketten beismerték bűnösségüket és lemondtak a tárgyalásról, mindketten 2-2 év, három, illetve négy évre felfüggesztett börtönbüntetést kaptak; az egyik ítélet jogerőre is emelkedett, a másik ellen az ügyészség fellebbezett.

A több minisztériumot és számos vállalkozást érintő korrupciós per az úgynevezett előkészítő ülésekkel október közepén kezdődött a Budapesti Környéki Törvényszéken. Az első két tárgyalási napon, bár nem idézték, megjelent az I. rendű vádlott, K. T. is, akit az első, majd a második alkalommal is biztonságiakkal vezettetett ki a bíró a tárgyalóteremből. Mint azt a 444 felidézi, egy későbbi tárgyaláson kiderült, hogy őt igazságügyi elmeszakértőhöz küldte a bíróság, de ott, bár megjelent, ellenállt a vizsgálatnak. A tárgyalást vezető bíró azt mondta, egy új, januári időpontot tűztek ki a vizsgálatra, ha K. arra nem megy el, akkor letartóztatják, ha elmegy, de ismét ellenáll, akkor pszichiátriai kezelésre, zárt osztályra küldik.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Pénzügyminisztérium még 2022. áprilisában közölte, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetés elfogadása bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt őrizetbe vette a tárca három pályázatkezelő munkatársát. A kormánypárti Magyar Nemzet azt írta, hogy „több minisztériumban is lecsaptak” olyanokra, „akik pályázatok kedvező elbírálásáért cserébe kenőpénzt fogadtak el”, de a lap szerint csak „alacsony rangú bürokraták (…) osztályvezetői szintig terjedő kis hálózatról rántották le a leplet”. Néhány nappal később viszont kiderült, hogy a Miniszterelnökség egy főosztályvezetője és egy pénzügyminisztériumi helyettes államtitkár, K. T. is érintett lehet az ügyben, és valójában 54 személy és több mint száz EU-s, illetve hazai forrásból finanszírozott pályázati program 25 milliárd forintja érintett az ügyben. A vádlottak különféle ragadványnevekkel illették a többi szereplőt, hogy egy esetleges lehallgatás során a nyomozók ne tudják őket azonosítani. A telefonbeszélgetésekben például a Pénzügyminisztérium egyik kontrolling osztályának vezetőjét gyakran „faszfejként” emlegették, de volt „Pumukli”, „Bagoly” vagy „Okos madár”, Kudlik Juli” vagy „Görögsali” is. A helyszíni ellenőrzést „gestapónak” hívták.