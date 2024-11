- „Arról nem készülhetnek fotók, hogy éjszakára a társalgóba és folyosóra tesznek ki matracokat, hogy a gyerekeket le tudják fektetni”

gyermekvédelem;Miskolc;karbantartás;gyermekotthonok;Magyar Péter;

2024-11-22 05:50:00 CET

– Általános ez az állapot a gyermekotthonokban, de vannak rosszabbak is – így vélekedtek vidéki gyermekotthonokban dolgozók, akiket azokról a fotókról kérdeztünk, amelyeket Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke tett közzé egy miskolci intézményről.

A gyermekotthonok a nyilvánosság elől elzártak, Magyar Péter EP-képviselőként jutott be a miskolci intézménybe. Az ott készített egyik képen, videón állítása szerint a 3-7 évesek fürdője látható: rohad a WC-ket elválasztó két paraván és a csempék közötti fuga, a falak foltosak, az egész helyiség lepusztult. Egy lapunknak nyilatkozó szakember a lesújtó állapotok mellett arra hívta fel a figyelmet: ha a legkisebbek is ezt a helyiséget használják, akkor az nem baj, hogy egy légtérben van minden, de az már gond, hogy nincsenek kicsiknek való apró WC-k, vagy legalább kisebb, szűkített WC-deszkák. Ha viszont – tette hozzá – a nagyobb gyerekeknek is ez a mosdója, akkor már az sem fogadható el, hogy a WC-k nem szeparáltak, még egy függöny sincs. Végül hozzátette:

„Borzalmas állapotban van a helyiség, de ennél sokkal rosszabbak is vannak.”

A Magyar Péter által közzétett fotók láttán egy másik gyermekotthoni dolgozó úgy vélekedett: az állami fenntartású intézmények, épületek többsége hasonlóan régimódi. Felújításra nincs pénz, a legszükségesebb karbantartás hónapokig elhúzódhat.

– Tavaly az egyik épületben elromlott a kazán, amit csak közbeszerzés útján lehet kicserélni. Mivel ez akár hónapokig tart, elektromos fűtéssel, radiátorral próbálták melegíteni a szobákat a nevelők.

De például a vizes helyiségekbe ezeket nem lehet bevinni, ahogy a folyosót sem lehet kifűteni radiátorral

– mesélte.

Egy másik informátorunk, akinek az ország több intézményére is rálátása van, azt mondta: a miskolcinál „sokkal jobb és sokkal rosszabbak is vannak.” Hozzátette: felújításra nincs pénz, de még a tervezett és szakszerű karbantartásra sincs fedezet. Szerinte óriási gond az intézményekben a zsúfoltság.

„Arról nem készülhetnek fotók, hogy éjszakára a társalgóba és folyosóra tesznek ki matracokat, hogy a gyerekeket le tudják fektetni”.

Körkérdésünk nyomán feltűnő volt, hogy sok helyen még névtelenséget kérve sem akartak az otthonok állapotáról beszélni. Ennek kapcsán egy forrásunk úgy fogalmazott: „Biztos vagyok benne, hogy mostantól még erősebb lesz a hírzárlat.”

– Ebben a feszült helyzetben semmiféle infót nem lehet kiadni – mondta egy vidéki otthon munkatársa, aki azonban állította, az ő intézményük a jobbak közé tartozik: – Név nélkül annyit mondanék, hogy nálunk nem ilyen durva a helyzet, és ha valami tönkremegy, arra mindig kapunk pénzt javításra. A tárgyi eszközök nálunk biztosítva vannak.

Lesújtó képet fest az otthonokról az Állami Számvevőszék legutóbbi, november elején kiadott – lapunkban már ismertetett – jelentése. Ebben megállapították:

az ellenőrzött 18 gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben nem tervezhettek beruházást, felújítást, mert nem volt rá pénz.

A legszükségesebb beszerzésekre más előirányzatokból kellett átcsoportosítani – ezzel viszont annak a feladatnak a megfelelő színvonalú ellátása került veszélybe, ahonnan a pénzt elvonták. A személyi és tárgyi minimumfeltételek több helyen nem voltak biztosítva, emiatt a gyerekek nem kapták meg a korukhoz és szükségleteikhez igazodó gondozását, nevelést. A személyi és tárgyi minimumfeltételek hiánya a „telephely” működési státuszának ideiglenesre módosítását vagy felfüggesztését eredményezheti, amire sok példa volt tavaly.

Mindezek ellenére a kormányzat még azt sem ismeri el, hogy lenne dolga az otthonokkal, volna min javítani. Fülöp Attila, gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár egy – a gyermekjogok november 20-ai világnapja alkalmából tartott – rendezvényen azt mondta: „A kormány eleget tesz a gyermekvédelmi gondoskodásban élők iránti felelősségének.”

A Magyar Péter által közzétett fotókra reagálva azt mondta: „A díjátadó méltó megünneplése a gyermekjogok világnapjának, szemben azzal, ha valaki gyermekotthonokban ’turnézik’, mert az nem visz előre.”