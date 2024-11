- Donald Trump a szexbotrányba keveredett Matt Gaetz visszalépése után Pam Bondit jelölte igazságügyi miniszternek

Egyesült Államok;szexbotrány;Donald Trump;igazságügy-miniszter;

2024-11-22 10:12:00 CET

Matt Gaetz, a korábbi jelölt visszalépése után alig néhány órával Donald Trump megválasztott amerikai elnök Pam Bondi egykori floridai főügyészt jelölte az igazságügy-miniszteri posztra – írja az MTI.

Donald Trump első igazságügyi miniszterjelöltje, Matt Gaetz csütörtökön jelentette be visszalépését azután, hogy nemrégiben szexbotrányba keveredett. Matt Gaetz ugyanis azzal is bekerült a hírekbe, hogy vizsgálat indult ellene, amiért anyagi ellenszolgáltatás fejében szexuális kapcsolatot létesített egy kiskorú lánnyal. A lány állítása szerint 17 évesen került intim kapcsolatba a politikussal, ezt követően indult meg ellene a kongresszusi vizsgálat.

Azóta egy másik nő is eskü alatt vallotta, hogy Matt Gaetz fizetett neki a szexért. Gaetz ellen a Képviselőház etikai bizottsága vizsgálatot indított, jelölésének az ellenzői emellett még a jogi tapasztalat hiányát is kifogásolták. Az Egyesült Államokban ugyanis az igazságügyi miniszter egyben a legfőbb ügyészség vezetőjének szerepét is ellátja, ebbéli minőségében pedig a kormány egyik leghatalmasabb posztja lett volna az övé.

Trump a közösségi médiában jelentette be Bondi jelölését, dicsérve ügyészi tapasztalatát, hangsúlyozva, hogy Florida első női főügyészeként keményen lépett fel a bűnözés ellen. Azt hangsúlyozta, hogy Bondi véget fog vetni a szövetségi büntetőeljárások átpolitizálásának.

Az elfogult igazságügyi minisztériumot túl sokáig használták fegyverként ellenem és más republikánusok ellen. Többé már nem

- fogalmazott Donald Trump.

Az 59 éves Bondi 2011 és 2019 között az ország harmadik legnépesebb állama bűnüldöző szerveit vezette, és Trump első kormányzása idején az opioid- és kábítószer-visszaélésekkel foglalkozó bizottságban is dolgozott. Bondi tagja volt a Trump védelmét az ellene indított első perben ellátó ügyvédi csapatnak is. 2019 decemberében Trumpot amiatt akarták felelősségre vonni, hogy katonai segélyek visszatartásával gyakorolt nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy korrupciós vizsgálatot indítsanak a távozó demokrata elnök, Joe Biden ellen. A képviselőház megszavazta elmozdítását a hivatalából, de a szenátus végül 2020 februárjában felmentette.