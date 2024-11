- Kudarc lett a Otthonfelújítási Programból, újraszabják az energiatámogatást

energiahatékonyság;energiatakarékosság;MEHI;energiahatékonysági pályázat;

2024-11-23 13:11:00 CET

Azzal, hogy immár a 2006 vége előtt épült családi házak is jogosulttá válnak, az épület lehetséges korának alsó határa 34-ről 18 évre csökken. Az eddigi főbb jövedelmi feltételek megszűnnek, így az ingatlanonként elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás felső határa egységesen 3 millió forint lesz. A vissza nem térítendő összeggel megegyező mértékű – így szintén legfeljebb 3 millió forintos -, kamatmentes hitel felvétele és feltételeinek vállalása továbbra is kötelező, amiként az arányos (14,33 százalékos), maximum egymillió forint önrész is. A program 30 százalékos, hiteles energiatanúsítványokkal igazolt megtakarítási alapfeltétele nem változik, amiként az sem, hogy 40 százalék feletti érték esetén a hitel 5 százalékát elengedik.

A gázkazán kikerül a támogatható eszközök köréből. Így az összeg elsősorban födém- és homlokzati hőszigetelésre, nyílászárócserére, illetve fűtés- és használati melegvízrendszer-korszerűsítésre szolgál. Utóbbi, amire levegő-víz-hőszivattyús rendszert ajánlanak, önállóan nem támogatható. Megszűnik az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. honlapján közzétett, kiemelt kivitelezői és tanácsadói adatbázis, így a nekik eddig járó, 75 százalék helyett az érintett vállalkozások egységesen 50 százalék előleget kaphatnak. A főbb termékek viszont változatlanul csak az itt közzétett listákról választhatók. A teljes forrás 73 milliárd forintra mérséklődik, ha a voltaképp július óta futó program eredeti 108 milliárdjából levonjuk a már lekötött összegeket. A keret kétharmadát a dél- és észak-alföldi, az észak-magyarországi és a dél-dunántúli térségben kell elkölteni. Ez szerinte 12-15 ezer családi ház felújítására futja, miközben másfélmillió hazai otthon kifejezetten megfelel a kiírás feltételeinek. Horváth Áron MEHI-ügyvezető előadása szerint Magyarországon 2 millió családi ház számít energetikailag kifejezetten elavultnak. A pályázat januártól ügyvitelileg az EU Helyreállítási és Ellenállóképességi (RRF) nevű „eszközéből” átkerül a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programba.

Az ügyvezető szavai szerint a 20 ezer ingatlanra szabott OFP elmúlt közel fél éve során eddig ötszáz szerződést kötöttek meg. Boldizsár Ildikó, a teljes körű ügyintézést vállaló Rezsinullázó Kft. ügyvezetője szerint 3-4 ezer anyag áll elfogadás alatt. A szakemberek a megváltozó feltételek miatt az eddigieknél is hangsúlyosabban ajánlják tanácsadók igénybe vételét.

A pályázat hivatalos honlapján egyébként a keretre beérkezett igények mutatója pénteken is 0 százalékon áll.