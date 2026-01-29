Egy-egy háztartás este-éjszaka fel tudja használni napeleme termelését, ami így tavasztól őszig szinte lenullázza az amúgy kilowattóránként 36 forintba kerülő hálózati áramigényt.
Bár az egyszeri polgár csak úgy kapkodja a fejét a kormányzati lakásprogramok zajában, az otthonfelújításokat valójában alig támogatja a kabinet.
Januártól jelentősen változnak az eddig igen visszafogott népszerűségnek örvendő Otthonfelújítási Program (OFP) szabályai – hívta fel a figyelmet a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) Nonprofit Közhasznú Kft. pénteki sajtótájékoztatóján Illésné Szécsi Ilona, az energetikai felújítások ingyenes tanácsadását végző MEHI-hátterű Renopont-hálózat vezetője.
Távhőrendszerek "okosítására" biztosít társasházak-lakásszövetkezetek számára 10-50 százalékos vissza nem térítendő támogatást a kormány. A nyáron családi házak, azután pedig társasházak számára indulhat teljes körű energiafelújítási program.
Az építőipari költségek ugrása miatt a jelek szerint 60 százalékos állami támogatás mellett sem éri meg lecserélni a konvektorokat. Ma új pályázatot hirdetnek.
Május 20-tól a konvektorcserét, az év közepétől pedig a családi házak felújítását támogatná az állam. De még ez is nagyon kevés az otthonok korszerűsítéséhez.
Folytatódik az Otthon melege program, amelynek következő eleme 10 milliárd forintos kerettel egy új társasházi energiahatékonysági pályázat lesz - jelentette be Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára szerdán Budapesten kormányszóvivői sajtótájékoztatón.