- Donald Trump három részre osztja a magyar társadalmat, szinte csak a Fidesz szavazói hisznek abban, hogy elhozza a békét

2024-11-23

Szintén 33 százalék állította, hogy számára semleges az amerikai választási eredmény, vagyis szinte pontosan háromfelé oszlik a magyar társadalom Trump megítélését illetően. A megválasztott elnökről alkotott vélemények majdnem teljes egészében a válaszoló pártpreferenciájától függenek: míg a Fidesz-KDNP szavazóinak 80, a Tisza híveinek 5, a többi ellenzéki párt szavazójának 2, a bizonytalanoknak pedig 21 százaléka örül, vagy inkább örül a voksolás kimenetelének. Míg a kormánypárt szavazói közül csupán 1 százalék válaszolt úgy, hogy inkább nem örül Trumpnak, ez az arány a tiszások körében 59, a többi ellenzéki között pedig 66 százalék.

Hasonlóan kiegyenlítettek a válaszok abban a kérdésben, hogy vajon milyen hatással lesz Európa helyzetére Donald Trump elnöksége: összesen 36 százalék várja, hogy pozitív, vagy inkább pozitív, 30 százalék szerint negatív, vagy inkább negatív, 22 százalék szerint pedig nem lesz számottevő hatással. A kedvező hatásokat várók ennél a kérdésnél is a Fidesz szavazói között vannak elsöprő többségben, közülük 83 százalék várja a kontinens helyzetének javulását a régi-új elnöktől. Ennek a szöges ellentétre számítanak a Tisza hívei, 50 százalékuk inkább, vagy egyértelműen negatív fejleményekre számít, a többi ellenzéki pártra szavazók között ez 52 százalék. Ebben a két csoportban 26 illetve 28 százalék azok aránya, akik úgy vélik: Trump elnökségének nem lesz számottevő hatása Európára.

Mint az az elmúlt időszak nyilatkozataiból kiderült, Orbán Viktor jelentős reményeket fűz az általa politikai szövetségesnek hívott Trump jövőbeni tevékenységéhez. A TV2 Tények című műsorának megválasztása után azt mondta, a republikánus jelölt győzelme a magyar emberekre is hatással lesz, ugyanakkor Trump „nem a megmentőnk, hanem a harcostársunk”, a magyar érdekekért továbbra is a mindenkori magyar kormánynak kell kiállnia. „Könnyebben tudjuk ugyanakkor elérni a céljainkat, mint korábban, ha nem vagyunk egyedül, hiszen velünk van egész Amerika, az amerikai kormányzat” – fogalmazott. Ebben, vagyis hogy Trump megválasztásának pozitív, vagy inkább pozitív hatása lesz Magyarországra nézve, a válaszadók 39 százaléka hisz, az ellenkezőjében 29. Emellett 22 százalék úgy gondolja, nem lesz számottevő hatással az országunkra. Nem meglepő módon ebben a kérdésben is elsősorban a pártszimpátia határozza meg az emberek gondolkodását; a kormánypártiak 87 százaléka véli, hogy Magyarország profitál majd Trump elnökségéből, a Tisza szavazói között ez az arány 9, a többi ellenzéki között 11 százalék. Utóbbi két csoportban egyaránt 31 százalék véli, hogy nem lesz számottevő hatása az új elnöknek hazánkra.

A magyar miniszterelnök azt is számos alkalommal elmondta a nyár során, hogy amennyiben a republikánus jelölt lesz az USA elnöke, hamar eljöhet a béke az orosz-ukrán háborúban is. Ebben a kutatásban megkérdezettek többsége nem bízik: 55 százalék szerint Trump nem hozza el gyorsan a békét, szemben 35 százalékkal. Ebben a tekintetben is a Fidesz szavazók az optimisták, 69 százalékuk bízik a háború gyors lezárásában. A Magyar Péter-féle Tisza Párt és a többi ellenzéki formáció híveinek körében ez csupán 11, a bizonytalanok között 33 százalék. Az első kérdés, amiben viszonyleg nagy az egyetértés az, hogy vajon ki járhat jobban egy Trump által kezdeményezett vagy kikényszerített békével. Az összes válaszoló 8 százaléka szerint „nyerhet” egy ilyen esetben Ukrajna, 39 százalék viszont úgy gondolja, Oroszország profitálhat a gyors békéből, 37 százalék szerint viszont nagyjából ugyanolyan jó vagy rossz lesz mindkét félnek. Ez utóbbi szcenárió a fideszesek körében a legnépszerűbb, 52 százalékuk szerint lehet igazságos, a feleket egyenlő mértékben büntető vagy éppen jutalmazó egyezséget kötni. A tiszásoknak 25, a többi ellenzékinek 28 százaléka gondolkodik így, de 44 illetve 53 százalékuk szerint Oroszország lesz a kedvezményezettje egy Trump közbenjárására született békének.